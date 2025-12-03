雲林巾彩耕地藝術節12/13登場 活動六大主軸親子同樂免費暢玩

毛巾產業科技發展協會今（3）日舉辦記者會，邀民眾同樂。（雲林縣毛巾產業科技發展協會提供）

雲林虎尾是臺灣毛巾產業的核心聚落，為讓更多民眾在日常生活中重新看見「國產好巾」的價值與故事，毛巾產業科技發展協會今（3）日舉辦「展前記者會，宣布今年活動將以《巾彩大地秀 WONDERFIELD》為主題，邀請民眾於12月13、14日前進虎尾同心公園找樂子。

記者會開場由FOCASA馬戲團帶來精彩演出，象徵今年巾彩節在「產業×藝術×生活」的跨界能量上全面升級。Show Girl毛巾跨界時尚走秀緊接登場，正是今年巾彩節「永續×共創」概念的精彩縮影，全程以本次跨界合作的產品作為主角，讓毛巾不再只是日用品，而是能被穿上、被搭配、被重新想像的生活風格媒材。

本次以品牌聯名為核心精神的跨界走秀，由毛巾科技協會會員品牌共同參與，攜手雲林在地文化藝術、小農選品、社區力量及紡織產業綜合研究所，推出全新企劃「巾彩禮讚」。

展演內容涵蓋雲林天然染色發展協會的植物染布與生活染作品、中華甲骨文藝術協會的書藝創作與文創延伸、華南社區發展協會的金牌農村逸品與山海獻禮，以及虎尾魅力商圈的多元好物，並與虎尾毛巾進行品牌、視覺與機能的創意結合，完整呈現跨域新風貌。

此次跨界展演不僅展現地方創意量能，也凸顯虎尾毛巾在產品技術上的重要升級。透過導入科技機能材質、推動環保永續製程，虎尾毛巾在品級、功能與永續性能同步提升，展現出與全球永續趨勢接軌的轉型契機。

更具意義的是，「巾彩禮讚」透過跨界共創，將毛巾與在地文化工藝、社區選品、小農好物整合為可收藏、可送禮、可分享的「巾彩生活提案」，讓消費者一次帶回虎尾的柔軟實力與土地故事，感受地方產業與文化共榮共好的新價值。

經濟部部長龔明鑫今到場支持毛巾產業，劉建國也致贈日本貴賓MIT毛巾，象徵台日友好，巾巾相連，為今日的記者會增添美好風采。

毛巾科技協會理事長巫金周表示，巾彩耕地藝術節邁入第七屆，已不只是地方活動，更是產業轉型的重要平台。今年持續以「產業推廣×生活體驗」為核心策略，透過裝置藝術、毛巾進化歷程展示、親子互動、跨界演出與市集展售，讓民眾從「認識毛巾、體驗毛巾、帶走毛巾」建立對國產毛巾的品牌記憶，深化「虎尾＝毛巾之都」的地方意象，讓產業被看見、也被支持。

立委劉建國促成毛巾科技協會此次與四大重要企業／團體完成合作意向媒合，現場進行MOU簽署儀式。（雲林縣毛巾產業科技發展協會提供）

記者會最大亮點之一是立法委員劉建國長期關注並協助虎尾毛巾業升級，讓「國產毛巾進入高頻使用場域」從政策倡議走向具體行動。劉建國指出「虎尾毛巾是台灣的驕傲，但產業要走得長遠，不能只靠一次性的買氣，而是要讓國產好巾真正回到人民的日常。長照、護理、安養機構以及運動健身場域，每天都大量使用毛巾。只要我們把國產好巾媒合進這些高頻場景，就能為地方產業打開一條穩定、可持續的路。我持續拜會各體系、反覆協調，就是希望讓善的循環成為產業的新底氣，讓虎尾毛巾用品質和故事站穩台灣、走向更大市場。」

劉建國促成毛巾科技協會此次與四大重要企業／團體完成合作意向媒合，現場進行MOU簽署儀式。簽署流程由劉建國委員擔任合作介紹人，逐一引薦出席單位並說明合作意義，象徵國產毛巾正式跨入照護與運動等關鍵生活場域，建立長期合作基礎。合作單位包含社團法人台灣長期照顧發展協會全國聯合會、社團法人台灣護理之家協會、社團法人台灣老人福利機構協會、World Gym世界健身俱樂部。

三大長照／安養體系理事長現場表達支持，強調虎尾毛巾在安全性、親膚性、耐洗度與產地透明度上具備照護體系所需的高標準，未來願優先採用國產毛巾，提升照護品質，也支持地方產業永續。

World Gym世界健身俱樂部亦提到，虎尾毛巾在吸水性與耐用度表現穩定，受市場高度認同；對於未來會員贈品或活動商品的毛巾需求，可說是多了一個優質選項。

今年活動以六大主軸展開，包括健走、市集、小農與虎尾商圈消費券、馬戲團跨界演出、親子小舞台音樂表演，集客，毛巾DIY、寶寶毛巾造型賽等互動體驗，延續歷屆親子核心。還有氣墊遊具與闖關任務，跟裝置藝術區，以入口意象、毛巾進化展與觀秀帳篷構築沉浸式節慶動線，活動將於12月13、14日虎尾同心公園登場。

