雲林巾彩耕地藝術節13、14日登場 劉建國促成四大體系簽署MOU助攻產業升級

雲林縣毛巾產業科技發展協會日前於台北 Billboard Live Taipei（ATT4FUN）舉辦「2025雲林巾彩耕地藝術節」展前記者會。（圖／立委劉建國提供）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】以「毛巾之都」著稱的雲林虎尾，再度以創新跨界形式展現產業能量。雲林縣毛巾產業科技發展協會日前於台北 Billboard Live Taipei（ATT4FUN）舉辦「2025雲林巾彩耕地藝術節」展前記者會，以《巾彩大地秀 WONDERFIELD》為主軸，宣布將於12月13、14日在虎尾同心公園盛大登場，邀請全台民眾走進最具地方特色與創意力的產業藝術節。

毛巾科技協會邀請全台民眾12月13、14日前往虎尾，共同體驗節慶魅力、支持國產毛巾產業。（圖／立委劉建國提供）

記者會以 FOCASA 馬戲團高張力演出揭開序幕，象徵今年活動在「產業×藝術×生活」融合之下全面升級。隨後登場的 Show Girl 毛巾跨界時尚走秀，更以具永續概念的聯名毛巾作品成為焦點，展現毛巾從日用品延伸至生活風格媒材的創意可能。

廣告 廣告

今年「巾彩禮讚」企劃網羅多項在地文化元素，包括雲林天然染色發展協會的植物染布、中華甲骨文藝術協會的書藝作品、華南社區發展協會的農村逸品與小農選物，以及虎尾魅力商圈特色好物。透過品牌、視覺與機能整合，打造可收藏、可送禮、可分享的「巾彩生活提案」，讓民眾一次帶回虎尾毛巾的柔軟實力與土地故事。

立委劉建國成功媒合四大重要機構完成合作意向書（MOU）簽署，象徵國產毛巾即將正式跨入照護與運動場域，取得穩定且持續的市場需求。（圖／立委劉建國提供）

毛巾科技協會表示，虎尾毛巾導入科技材質並推動環保製程，產品在耐用度、吸水性、親膚與永續性皆全面提升，成為接軌國際市場的重要契機。

此次記者會最大亮點之一，是立法委員劉建國長期協助虎尾毛巾產業升級，並成功媒合四大重要機構完成合作意向書（MOU）簽署，象徵國產毛巾即將正式跨入照護與運動場域，取得穩定且持續的市場需求。

簽署單位包括：

1.台灣長期照顧發展協會全國聯合會

2.台灣護理之家協會

3.台灣老人福利機構協會

4.World Gym 世界健身俱樂部

三大長照／安養體系代表強調，虎尾毛巾在安全性、耐洗度、產地透明度等面向，均達照護場域需求，未來將優先採用國產毛巾，提升照護品質並支持地方產業。World Gym 則表示，虎尾毛巾吸水與耐用表現穩定，極具合作潛力。

劉建國也呼籲，支持虎尾毛巾，就是支持台灣產業韌性與地方未來。（圖／立委劉建國提供）

劉建國表示，毛巾產業要永續發展，必須讓國產毛巾真正走回人民日常。他強調：「長照、護理與健身產業每天都大量使用毛巾，只要建立穩定需求，產業就能走得更遠。」

今年12月13、14日「巾彩大地秀 WONDERFIELD」將再虎尾同心公園以六大主題區域呈現：

•WONDER WALK 健走活動，聚集人潮暖場。

•WONDER MARKET 毛巾、小農、商圈市集，消費滿額贈商圈消費券。

•WONDER STAGE 馬戲與親子表演串聯全天節奏。

•WONDER PLAY 毛巾DIY、寶寶造型賽等親子體驗。

•WONDER FUN PARK 氣墊與闖關遊具，打造家庭樂園。

•WONDER INSTALLATIONS 入口意象、毛巾進化展等沉浸式裝置藝術。

毛巾科技協會邀請全台民眾12月13、14日前往虎尾，共同體驗節慶魅力、支持國產毛巾產業。劉建國也呼籲：「支持虎尾毛巾，就是支持台灣產業韌性與地方未來。」

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！