雲林布袋戲日 傳藝之魂開展

「黃海岱與戲偶之道」特展2日於雲林布袋戲館開展，首次展出已故國寶級布袋戲大師黃海岱珍愛的彩樓戲台。（周麗蘭攝）

已故國寶級布袋戲大師黃海岱的冥誕1月2日也是雲林縣布袋戲日，縣府文觀處與霹靂國際多媒體公司2日共同策展「傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道」特展，向126歲冥誕的「通天教主」致敬。黃海岱五子、雲林縣政府首席顧問黃逢時披露其父102歲中風出院後仍好學不倦的軼事。

黃逢時是布袋戲大師黃俊雄的胞弟，黃俊雄排行老二，因臥病在床未能出席。黃逢時表示，黃海岱11歲正式讀漢學，是阿公黃馬的特意安排，從西螺徒步到二崙認真學習，奠定了博學的基礎。經營布袋戲班的黃馬勉勵兒子「你就是要讀，這樣才會有墨水，以後做戲、編劇才有內容，才會好看。」結果黃海岱18歲便當上正手（主演）。

黃逢時回憶，父親不僅精通布袋戲偶的身段與口白，也擅長編劇，後台樂器打鼓、嗩吶等樣樣精通；後來受邀至國立台北藝術大學駐校4年指導布袋戲，102歲時獲頒藝術類榮譽博士。

黃逢時以已故姪子、「八音才子」黃文擇學唱「下嘎」為例打趣說，他學了兩個月還只能「啊啊啊」，不是那麼容易。他也聊到與胞兄黃俊雄的趣事，自曝曾向父親打小報告說黃俊雄在某齣戲中，主角拿的兵器竟是糞叉。

黃海岱當下叨念「亂編」一番，他當時身體已欠安，後來中風出院後，竟記得黃逢時提及的兵器細節。高齡102歲的他竟以2個月時間把厚厚一大本、字很小的《東漢演義》又重新讀一遍。

「傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道」特展昨日開展，展出霹靂國際多媒體公司珍藏30年、從未對外展出的黃海岱珍藏彩樓、布景戲台、木製戲箱與鐵製戲箱，現場播放《掌中風雲一世紀—黃海岱回憶錄》紀錄片。