雲林布袋戲日 《傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道》特展揭幕

紀念布袋戲「通天教主」黃海岱大師一百二十六歲冥誕，彰顯雲林作為布袋戲原鄉的重要地位，雲林縣政府今（二）日假雲林布袋戲館盛大舉辦二零二六雲林布袋戲日暨傳藝之魂:黃海岱與戲偶之道開展記者會。（記者劉春生攝）

▲紀念布袋戲「通天教主」黃海岱大師一百二十六歲冥誕，彰顯雲林作為布袋戲原鄉的重要地位，雲林縣政府今（二）日假雲林布袋戲館盛大舉辦二零二六雲林布袋戲日暨傳藝之魂:黃海岱與戲偶之道開展記者會。（記者劉春生攝）

為紀念布袋戲「通天教主」黃海岱大師一百二十六歲冥誕，並彰顯雲林作為布袋戲原鄉的重要地位，雲林縣政府於今（二）日假雲林布袋戲館盛大舉辦「二零二六雲林布袋戲日暨傳藝之魂:黃海岱與戲偶之道開展記者會」。現場由張麗善縣長、陳璧君副縣長、縣府首席顧問黃逢時、文化觀光處代理處長陳世訓、霹靂國際多媒體董事長黃文章、縣議員黃美瑤、王鈺齊、虎尾鎮長林嘉弘、虎尾鎮民代表會主席陳明聖等共同為「傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道」特展揭幕，見證布袋戲從傳統到現代的多元風貌。

廣告 廣告

今年活動除延續緬懷大師的傳統，更邀請「小金掌獎」得主虎尾平和國小布袋戲團擔任開場演出，象徵掌中技藝的代代相傳； 今「傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道」特展，從黃海岱大師的傳統技藝精神，延伸至當代霹靂布袋戲的影視創新，展覽內容橫跨世代，引領民眾看見布袋戲在不同時代的價值與演變，黃海岱留下的，不只是偶戲技巧，更是一種不斷創新、不忘本源的藝術態度。從一人一偶一台戲，到霹靂千人團隊的戲劇宇宙，這是一條從傳統走向未來的堅定道路。

縣長張麗善表示，布袋戲不僅是雲林的文化資產，更是臺灣在國際上的重要意象，縣府自二零零七年起將黃海岱大師生日（一月二日），訂為「雲林布袋戲日」，表達對大師十二萬分敬意，感謝其對布袋戲付出、奠定基礎。同時也肯定以黃海岱大師為首的黃家歷代相傳，不斷將文化藝術深耕、傳承，更結合創新與數位科技，讓傳統布袋戲走向國際、發揚光大。

張麗善縣長強調，最能代表台灣意象就是布袋戲，未來在布袋戲傳習中心興建、布袋戲文化深耕，都需借重先進前輩、集合眾人之力，彰顯布袋戲的靈魂精神，雲林縣政府也將扮演重要推手，將布袋戲文化發揚延續。

霹靂多媒體董事長黃文章感謝雲林縣政府對布袋戲支持與肯定，做為晚輩，他遵循著祖父的腳步，把布袋戲做好、做得更有未來。傳承攸關布袋戲的未來，在張縣長努力跟支持之下，雲林縣絕對是布袋戲的故鄉，我們把布袋戲傳承工作紮實做好，讓布袋戲代表台灣走上全世界，越來越好。

陳璧君副縣長指出，傳統布袋戲是台灣很重要的無形化資產，雲林縣政府在張麗善縣長上任後，這些年無論是國際偶戲節活動、國家級布袋戲傳習中心興建，扮演著重要據點雲林布袋戲館，展現對於布袋戲原鄉、文化傳承重視。

此次，由雲林縣政府文化觀光處主辦，霹靂國際多媒體股份有限公司策展，《傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道》特展，將黃海岱大師珍貴的傳統彩樓、佈景戲台及木製、鐵製戲箱等未曾公開、難得一見之展品，首度大公開。四大展區:戲夢之章，呈現黃海岱的生命軌跡與創作歷程，從早年傳統演出型態，到人物設定與劇本編寫，他的戲夢不止於舞台，更深植在台灣人心中，成為布袋戲文化最深層的靈魂記憶；靈偶之章，精選黃海岱的經典戲偶:鍾馗、七爺八爺、濟公等，讓觀眾一窺傳統偶戲如何融合宗教、文學與藝術，展現掌中生靈的無窮魅力；戲台之章，首度公開展示黃海岱大師珍貴的傳統彩樓、佈景戲台及木製、鐵製戲箱；傳承之章，霹靂布袋戲首席主角素還真壓軸登場，黃海岱之孫黃文章，承繼祖志，創立霹靂布袋戲，讓傳統藝術走進影像、邁向國際。展示黃家三代的創作脈絡與精神承繼，到霹靂布袋戲的創作演變與美學革新。

展場播放《掌中風雲一世紀-黃海岱回憶錄》，該紀錄片由霹靂公司於黃海岱老先生一百歲時，歷時兩年拍攝製作，保留難得的影像畫面，令觀者緬懷一代宗師的最後身影，回顧黃海岱從街頭演師到戲偶大師的生命歷程。同時也揭示他的精神如何一脈相傳，孕育出今日霹靂布袋戲的藝術根基。

縣府文化觀光處補充，為增添活動亮點並推廣在地產業，今年特別與虎尾在地入選《雲林一百碗》的人氣品牌「饅享受手作坊」合作，推出以虎尾糖製作的伴手禮。現場準備了一百二十六份「老虎造型迷你饅頭」供民眾領取，造型可愛親切，呼應虎尾在地意象。更精心選用「豬腳麵線造型饅頭禮盒」作為貴賓禮。豬腳麵線在臺灣習俗中象徵「延年益壽、去霉運保平安」，此設計不僅是對黃海岱大師冥誕的致敬，也以此傳統美食意象祝福與會嘉賓。透過創意美食與傳統戲曲的結合，讓布袋戲日充滿濃厚的節慶儀式感與在地人情味。

「傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道」特展展期至三月底，張麗善縣長誠摯邀請全國民眾利用新春假期造訪雲林，走進雲林布袋戲館，在欣賞精彩的展覽與精彩演出的同時，見證臺灣布袋戲文化的傳承與創新，感受「布袋戲故鄉」的獨特魅力。

此外，雲林縣政府與台北 一零一攜手推出《超越偶‧超越巔峰》特展，展期二零二五年十一月十日至二零二六年三月一日，將雲林布袋戲的精緻工藝與竹林意象融合，打造一場結合藝術、永續與地方風華的高空文化體驗，歡迎鄉親至台北一零一感受雲林布袋戲文化的魅力。