雲林布袋戲日 《傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道》特展揭幕

二○二六雲林布袋戲日，《傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道》特展展至三月，歡迎民眾前往觀賞。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣府為紀念黃海岱大師一二六歲冥誕，彰顯雲林布袋戲原鄉重要地位，二日於雲林布袋戲館舉辦「二○二六雲林布袋戲日暨傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道」開展。由縣長張麗善等人共同揭幕，展出黃海岱大師的傳統技藝精神，延伸至當代霹靂布袋戲的影視創新，內容橫跨世代，引領民眾看見布袋戲不同時代的價值與演變，黃海岱留下不只偶戲技巧，更是不斷創新、不忘本源的藝術態度。

張麗善說，布袋戲是雲林文化資產，更是臺灣在國際上重要意象，縣府將黃海岱大師生日（一月二日）訂為「雲林布袋戲日」，表達對大師敬意及感謝其對布袋戲付出、奠定基礎。同時肯定以黃海岱大師為首的黃家歷代相傳，不斷將文化藝術深耕、傳承，更結合創新與數位科技，讓傳統布袋戲走向國際、發揚光大。

強調，最能代表台灣意象就是布袋戲，未來布袋戲傳習中心興建、布袋戲文化深耕，都需借重先進前輩、集合眾人之力，彰顯布袋戲的靈魂精神，縣府也將扮演重要推手，將布袋戲文化發揚延續。

霹靂多媒體董事長黃文章感謝縣府對布袋戲支持與肯定，做為晚輩，遵循祖父腳步，把布袋戲做好、做得更有未來，雲林縣絕對是布袋戲的故鄉，我們紮實做好布袋戲傳承工作，讓布袋戲代表台灣走上全世界。

「傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道」特展展期至三月底，張麗善誠摯邀請全國民眾利用新春假期造訪雲林，走進雲林布袋戲館，欣賞精彩展覽與演出的同時，見證臺灣布袋戲文化的傳承與創新，感受「布袋戲故鄉」的獨特魅力。