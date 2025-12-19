雲林布袋戲登高空展巔峰！ 延展展期串聯櫻花與竹博覽

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府與台北101攜手推出的《超越偶‧超越巔峰》特展，自11月10日開展以來，吸引國內外旅客登高觀賞布袋戲藝術、感受森林療癒氛圍，展現台灣文化深度與創新策展魅力。展覽迴響熱烈，國際旅客駐足、媒體關注，使雲林文化首次站上世界級地標舞台，也宣布展期延長至2026年3月23日。

國際旅客駐足、媒體矚目，雲林文化首度站上世界級地標舞台。(記者廖承恩翻攝)

縣長張麗善表示，布袋戲扎根民間、融合山林意象，以382公尺高空呈現傳統與當代對話，是雲林文化首次完整策展登上國際地標，讓世界旅客感受地方文化的生命力。延長展期同時推出「一日主題文化體驗活動」，讓旅客從高空展覽延伸至雲林實地旅程，體驗布袋戲故事、互動體驗與森林療癒，深化文化旅遊印象。

廣告 廣告

文化觀光處長陳璧君指出，草嶺地區作為雲林森林療癒基地，榮獲WBO「世界竹地標」認證，與特展「自然、永續、療癒」理念呼應。旅客可沿雲嶺之丘、杉林步道、五元兩角、木馬古道等山林路線深入探索，結合生態景觀與人文底蘊，體驗雲林獨特山林之美。

雲林布袋戲登高空 《超越偶‧超越巔峰》展現文化魅力。(記者廖承恩翻攝)

明年春季，雲林將舉辦古坑草嶺石壁櫻花季，活動期間2月17日至3月1日，超過萬棵櫻花涵蓋寒櫻、八重櫻、垂櫻等21個品種，依海拔與品種接力綻放，呈現宛如仙境的山林景觀。期間規劃賞花遊程、山村市集及接駁服務，讓旅客輕鬆暢遊山城，感受春日浪漫氛圍，與高空展覽形成文化旅遊雙重體驗。

陳璧君也提到，2026年台灣竹博覽會將在草嶺石壁森林療癒園區及斗六糖廠舉行，結合竹產業、工藝、永續設計與在地文化，串聯森林、竹林及歷史場域，打造兼具自然、產業與文化深度的觀光亮點。展覽與竹博、櫻花季形成全年文化觀光串聯，提升國際旅客旅遊誘因。

展覽與竹博、櫻花季形成全年文化觀光串聯，提升國際旅客旅遊誘因。(記者廖承恩翻攝)

台北101總監表示，《超越偶‧超越巔峰》展現地方文化與國際地標合作典範，讓旅客登高望遠的同時，也能體驗臺灣文化深度與溫度。

此次延展展期與雲林櫻花季、竹博覽會等活動串聯，鼓勵旅客從台北走向雲林，探索台灣多元文化與山林景觀。展覽不只是高空展覽，而是一段從山林走向世界、從傳統走向當代的文化旅程。