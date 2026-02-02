▲雲林年味再升級，購買888限量禮盒、擲筊拚10萬。

【互傳媒／記者 劉美君／雲林 報導】農曆新年即將到來，為營造濃厚年節氣氛並提供民眾便利的年貨採購場域，雲林縣政府將於115年2月7日(六)及2月8日(日)，在斗南田徑場前廣場盛大舉辦「115年度雲林縣年貨大街展售活動」。今天舉行記者會，縣長張麗善親臨熱邀全台民眾蒞臨斗南，買年貨、博大獎、食美味、享體驗，歡樂過馬年。立委張嘉郡、斗南鎮長沈暉勛、縣議員蔡東富、王秋足、顏忠義等貴賓及媒體朋友齊聚一堂，共襄盛舉。

縣長張麗善表示，這幾年縣府持續透過不同型態的活動，讓大家看見雲林不只有農業實力，也有創意設計、觀光體驗與運動生活美學。今年的年貨大街不再只是單純「買年貨」，而是一場結合購物、市集、體驗與互動的年度盛會，希望讓民眾一走進來，就能感受到獨屬於雲林的年味與人情味。

張麗善指出，今年活動現場規劃約130個攤位，匯集雲林在地特色商品、伴手禮、美食與年節用品，讓民眾一次購足所需。現場也特別設置優惠商區，民眾可持折價券至指定攤位消費，享有全品項9折優惠。期盼透過年貨大街平台，協助在地商家提升曝光度，帶動整體買氣。

為了讓民眾逛得開心、玩得盡興，今年活動也規劃多項互動好康，包括「見面送好禮」、「集點抽好禮」及最受期待的「擲筊拿獎金」。其中「擲筊拿獎金」將開放民眾挑戰擲筊活動，有機會把最高十萬元現金獎金帶回家，為年節增添更多趣味與驚喜。

建設處處長廖政彥表示，今年年貨大街也全新推出「888元馬上發超值限量禮盒」，民眾買越多省越多。禮盒內包含限量行李箱、客製化紅包袋、露營杯、馬匹互動體驗券、年貨折價券、擲筊券與摸彩資格。民眾只要購買禮盒，即可同時參與摸彩與擲筊活動，將年節實用好物與滿滿好運一次帶回家。

今年活動另一大亮點，則是首度推出雲林縣民專屬的「雲林一百分，馬上幸福來」免費與駿馬合影活動，且享有在現場露營區及野餐區休憩的資格。只要5人組隊報名，即可免費與駿馬同框合影，留下專屬於家人與親友的幸福紀念照。報名將於記者會後正式開放，限量名額，額滿為止。

此外，活動首日張麗善縣長將親臨現場發放開運紅包，為民眾送上新年祝福。同時，現場還安排書法大師揮毫春聯免費贈送，以及限時搶購活動，讓大家以優惠價格購得優質商品。縣府在此誠摯邀請全台民眾於2月7日、8日來到斗南，走進雲林年貨大街，辦年貨、吃美食、拚好運、照幸福，一起迎接熱鬧喜氣的新年。