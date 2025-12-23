雲林年末最後一場潮市集 引爆斗六

雲林縣政府文化觀光處辦理「聖誕老饕音樂潮市集」，吸引許多大小朋友參與，氣氛熱絡。(記者劉春生攝）

▲雲林縣政府文化觀光處辦理「聖誕老饕音樂潮市集」，吸引許多大小朋友參與，氣氛熱絡。(記者劉春生攝）

雲林縣政府文化觀光處辦理「潮市集」系列活動持續發酵，最新一場「聖誕老饕音樂潮市集」於斗六行啟記念館圓滿落幕，也正式完成 潮市集第 十二場 活動。自系列推出以來，已累計吸引 超過 二十萬人次 參與，成功集結雲林在地優質文創品牌，涵蓋手作工藝、特色美食、金工設計、生活選物等多元類型，創造強大的品牌集結效應，整體營業額與周邊觀光效益 突破新臺幣 一千萬元，成為雲林推動地方創生與城市觀光的重要引擎。

廣告 廣告

雲林縣長張麗善表示，潮市集以「讓在地品牌被看見」為核心精神，透過穩定辦理與主題策展，讓雲林的文創、飲食與生活品牌有舞台、有觀眾，也讓民眾在週末就能用最輕鬆的方式走進城市、認識雲林。此次聖誕檔期更結合音樂、市集與親子活動，成功吸引大量家庭與年輕族群參與，也為雲林跨年系列活動提前暖身。

此次「聖誕老饕音樂潮市集」作為年度壓軸場，集結 七十攤嚴選品牌，完整呈現雲林在地創作能量，讓市集不僅是消費場域，更成為城市年末重要的社交與文化聚點。活動兩日人潮從下午延續至夜晚，現場音樂、笑聲與互動不斷，展現雲林節慶活動的溫度與吸引力，也跨年晚會倒數溫馨暖場。

活動現場規劃不插電彈唱、樂團演出及夜間 DJ 音樂派對，並搭配親子泡泡互動遊戲、聖誕故事劇場、限定手作體驗與主題拍貼機，讓不同年齡層都能在市集中找到屬於自己的節慶樂趣，成功營造「白天親子、夜晚音樂」的全齡共享場域。

文化觀光處處長陳璧君表示，潮市集不只是短期活動，而是縣府長期培養在地品牌、扶植青年創業的重要平台。透過持續策展與不同節氣主題包裝，讓雲林品牌能穩定曝光、累積客群，也讓市集成為帶動周邊商圈與旅遊動線的重要節點。

這次的「聖誕老饕音樂潮市集」連續兩天吸引超過萬人參加，從下午一路熱鬧到夜晚，現場滿滿笑聲與音樂，真的讓人非常感動。今年雲林跨年晚會以 「Light up Yunlin」 為主題，雲林睽違 十二年再度舉辦大型跨年晚會，還邀請到超人氣韓團 HIGHLIGHT 壓軸登場，而聖誕老饕潮市集，就是最有溫度的前哨站——不用等到跨年夜，就能先感受雲林的音樂能量與節慶氛圍

文化觀光處表示，隨著潮市集第 十二場圓滿完成，雲林年底至明年初的文化觀光活動將持續接力登場。現正於行啟記念館展出的 首屆「雲林設計週?雲林風」（十二月十七日–十二月二十八日），以及下週十二月二十七–二十八日於文化觀光處大草坪舉辦的 YCDC 文創市集，將延續潮市集累積的人氣與創意能量，邀請民眾持續走進城市、支持在地創作。

誠摯邀請全國民眾把年末行程留給雲林，從潮市集到設計週，感受雲林不斷集結、持續發酵的文化實力，「潮市集」系列自 二零二四年創立以來，深深獲得民眾喜愛及熱情參與，成為雲林推動地方創生與青年創業曝光的重要平台，成功帶動城市觀光後，此次聖誕檔期進一步結合親子、音樂與手作，從白天童趣派對到夜晚音樂嘉年華，完整展現斗六作為文化城市的多層次魅力。

雲林年底活動全面開跑，虎尾糖都嘉年華甜蜜放送中、年底也將迎來跨年晚會，明年初將還有北港燈會、草嶺石壁櫻花季等精彩活動，邀請全國民眾走進雲林，更多活動詳情可至「慢遊雲林」FB粉絲專頁及「慢遊雲林APP」查詢，歡迎大家前來雲林，感受城市多元且持續發酵的文化力。