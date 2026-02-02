雲林年貨大街升級破百攤 2/7、2/8斗南盛大登場

雲林縣年貨大街將於2月7日、２月8日在斗南田徑場前廣場盛大舉辦／縣府提供





農曆新年即將到來，為行銷雲林美食，提供便利年貨採購場域，雲林縣年貨大街展售活動今年擴大為130攤位，2月7日(六)及2月8日(日)將在斗南田徑場前廣場盛大舉辦。今(2)日一早縣長張麗善、立委張嘉郡、建設處長廖政彥、新聞處長陳其育、斗南鎮長沈暉勛、縣議員蔡東富、王秋足、顏忠義及多位里長一同邀請全台民眾蒞臨斗南，買年貨、博大獎、食美味、享體驗，歡樂過馬年。

雲林縣長張麗善表示，在斗南田徑場舉辦的年貨大街展售活動已邁入第8年，從50攤到今年的130攤，規模越來越大，匯集雲林在地特色商品、伴手禮、美食與年節用品，讓民眾一次購足所需。現場也設置優惠商品區，民眾可持折價券至指定攤位消費，享有全品項9折優惠，期盼透過年貨大街平台，協助在地商家提升曝光度，帶動整體買氣。

廣告 廣告

張麗善說，為了讓民眾逛得開心、玩得盡興，今年活動也規劃多項互動好康，包括「見面送好禮」、「集點抽好禮」及最受期待的「擲筊拿獎金」；其中「擲筊拿獎金」將開放民眾挑戰擲筊活動，有機會把最高十萬元現金獎金帶回家，也全新推出888元馬上發超值限量禮盒，為年節增添更多趣味與驚喜。

雲林縣年貨大街將於2月7日、２月8日在斗南田徑場前廣場盛大舉辦／縣府提供

建設處長廖政彥表示，今年年貨大街也全新推出「888元馬上發超值限量禮盒」，民眾買越多省越多。禮盒內包含限量行李箱、客製化紅包袋、露營杯、馬匹互動體驗券、年貨折價券、擲筊券與摸彩資格。民眾只要購買禮盒，即可同時參與摸彩與擲筊活動，將年節實用好物與滿滿好運一次帶回家。

廖政彥指出，今年亦首度推出雲林縣民專屬的「雲林一百分，馬上幸福來」免費與駿馬合影活動，只要5人組隊報名，即可免費與駿馬同框合影，留下專屬於家人與親友的幸福紀念照，報名(至『115年度雲林縣年貨大街展售活動』粉專連結表單報名)於今日記者會後正式開放，限量名額，額滿為止。

此外，活動首日現場還安排書法大師揮毫春聯免費贈送，以及限時搶購活動，讓大家以優惠價格購得優質商品。誠摯邀請全台民眾於2月7日、8日來到斗南，走進雲林年貨大街，辦年貨、吃美食、拚好運、照幸福，一起迎接熱鬧喜氣的新年。

今年首度推出雲林縣民專屬的「雲林一百分，馬上幸福來」免費與駿馬合影活動／縣府提供

更多新聞推薦

● 中配身分遭疑未完成棄中國籍 民眾黨立院黨團：按現行制度，李貞秀已符在台參政要件