雲林年貨大街升級至一百三十攤位 二月七日、二月八日斗南田徑場熱鬧登場

雲林縣長張麗善(左七)、立委張嘉郡(左六)等參加一一五年度雲林縣年貨大街宣傳記者會，誠摯邀請全台民眾於二月七日、八日來到斗南，走進雲林年貨大街，辦年貨、吃美食、拚好運、照幸福，一起迎接熱鬧喜氣的新年。(記者劉春生攝)

農曆新年即將到來，為行銷雲林美食，提供便利年貨採購場域，雲林縣年貨大街展售活動今年擴大為一百三十攤位，二月七日(六)及二月八日(日)將在斗南田徑場前廣場盛大舉辦。二日上午十點在斗南田徑場舉辦一一五年度雲林縣年貨大街展售活動宣傳記者會，縣長張麗善、立委張嘉郡、建設處長廖政彥、新聞處長陳其育、斗南鎮長沈暉勛、縣議員蔡東富、王秋足、顏忠義及多位里長一同邀請全台民眾蒞臨斗南，買年貨、博大獎、食美味、享體驗，歡樂過馬年。在斗南鎮立托兒所兒童及社區婦女精彩舞蹈表演揭開序幕，張縣長表示，今年是馬年，馬上成功，來自后里的駿馬現場大合照，洋溢著新春來臨的氣氛，張縣長與立委張嘉郡姑侄女，張縣長將近八年政績成果相當優異，獲得縣民肯定，張縣長表示能夠將優異的縣政成果延續給姪女參選下一任縣長。她具有雙語能力來接軌國際，使台灣雲林更發揚光大，張嘉郡也懇請鄉親予以支持，接替姑姑張麗善優良的縣政成果予以延續，使雲林更發光發熱。

縣長張麗善表示，即將於二月七日-八日斗南田徑場登場的年貨大街展售活動已邁入第八年，從五十攤到今年的一百三十攤，規模越來越大，匯集雲林在地特色商品、伴手禮、美食與年節用品，讓民眾一次購足所需。現場也設置優惠商品區，民眾可持折價券至指定攤位消費，享有全品項九折優惠，期盼透過年貨大街平台，協助在地商家提升曝光度，帶動整體買氣。

張縣長說，為了讓民眾逛得開心、玩得盡興，今年活動也規劃多項互動好康，包括「見面送好禮」、「集點抽好禮」及最受期待的「擲筊拿獎金」；其中「擲筊拿獎金」將開放民眾挑戰擲筊活動，有機會把最高十萬元現金獎金帶回家，也全新推出八百八十八元馬上發超值限量禮盒，為年節增添更多趣味與驚喜。

建設處處長廖政彥表示，今年年貨大街也全新推出「八百八十八元馬上發超值限量禮盒」，民眾買越多省越多。禮盒內包含限量行李箱、客製化紅包袋、露營杯、馬匹互動體驗券、年貨折價券、擲筊券與摸彩資格。民眾只要購買禮盒，即可同時參與摸彩與擲筊活動，將年節實用好物與滿滿好運一次帶回家。

廖處長指出，今年亦首度推出雲林縣民專屬的「雲林一百分，馬上幸福來」免費與駿馬合影活動，只要五人組隊報名，即可免費與駿馬同框合影，留下專屬於家人與親友的幸福紀念照，報名(至『一一五年度雲林縣年貨大街展售活動』粉專連結表單報名)於記者會後正式開放，限量名額，額滿為止。此外，活動首日現場還安排書法大師揮毫春聯免費贈送，以及限時搶購活動，讓大家以優惠價格購得優質商品。