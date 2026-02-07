雲林年貨大街熱鬧登場 張麗善邀全民採買迎新春

雲林縣政府與斗南鎮公所今、明兩日在斗南田徑場前廣場舉辦「115年度雲林縣年貨大街展售活動」／翻攝照片





農曆新年將至，雲林縣政府與斗南鎮公所今、明兩日在斗南田徑場前廣場舉辦「115年度雲林縣年貨大街展售活動」。今(7)日由縣長張麗善敲鑼揭開序幕，斗南鎮長沈暉勛、議員蔡東富、簡慈坊、雲林縣土風舞協會理事長洪惠玲、斗南鎮民代表會主席陳大華、副主席黃藏諒及多位代表、里長等人到場共襄盛舉，邀請全台民眾把握週末走進雲林斗南採買年貨、享優惠、迎新年。

雲林縣政府與斗南鎮公所今、明兩日在斗南田徑場前廣場舉辦「115年度雲林縣年貨大街展售活動」／翻攝照片

張麗善表示，雲林縣年貨大街在斗南田徑場舉辦已邁入第8年，規模一年比一年盛大，今年集結超過130家業者參與，內容相當豐富，除了年節採買外，現場也規劃露營及野餐休憩等多元體驗，並推出多項限量優惠商品，希望讓民眾一次購足、輕鬆辦年貨。

張麗善指出，現場展售的農產品與加工品皆來自在地農漁民用心栽種與養殖，品質新鮮、安全又健康，包括雲林良品、雲林百碗及特色鰻魚等，無論是團圓年菜、自用或送禮都相當適合，歡迎民眾把握今、明兩天到斗南田徑場逛年貨大街、享優惠、拿好康。

斗南鎮長沈暉勛表示，年貨大街自2月7日正式登場，為期兩天，集結各式優質商品與美食，熱鬧又好逛，邀請全國民眾在農曆年前走訪斗南，感受濃厚年節氣氛，邊採買、邊品嚐美食，一同迎接新年到來。

議員蔡東富表示，在縣府支持下，年貨大街一年比一年熱鬧、規模也持續擴大，活動內容更加豐富。除年前採買外，農曆初一至初三也將在斗南順安宮及馬公厝順安宮舉辦「歡喜來過年」活動，現場準備多項好禮，歡迎民眾攜家帶眷一同參與，開心過好年。

議員簡慈坊說，年貨大街年年延續、愈辦愈精彩，今年更加入多元亮點；此外縣府在各鄉鎮也規劃許多新春活動，並強化交通接駁與服務措施，提升返鄉便利性，也歡迎遊客來走訪雲林、感受年節熱鬧氣氛。

建設處長廖政彥表示，今年年貨大街集結約百餘攤優質商家，展售年節商品、特色伴手禮與人氣美食，並推出多項優惠與互動活動，包括見面送好禮、「888元限量禮盒」、擲筊拿獎金、集點抽好禮及九折優惠專區，讓民眾逛得開心、買得划算。

其中「888元限量禮盒」內容豐富，包含多項實用好物及活動參與資格，備受民眾關注；擲筊活動更成為現場焦點，最高有機會獲得十萬元獎金，增添採買年貨的樂趣與驚喜。另配合馬年到來，今年也特別推出雲林縣民專屬的「雲林一百分，馬上幸福來」活動，只要5人組隊報名，即可免費與駿馬合影，留下別具意義的新年紀念。

