農曆新年將至，雲林縣政府與斗南鎮公所兩日在斗南田徑場前廣場舉辦「一一五年度雲林縣年貨大街展售活動」。七日由縣長張麗善敲鑼揭開序幕，斗南鎮長沈暉勛、議員蔡東富、簡慈坊、雲林縣土風舞協會理事長洪惠玲、斗南鎮民代表會主席陳大華、副主席黃藏諒及多位代表、里長等人到場共襄盛舉，邀請全台民眾把握週末走進雲林斗南採買年貨、享優惠、迎新年。

縣長張麗善表示，雲林縣年貨大街在斗南田徑場舉辦已邁入第八年，規模一年比一年盛大，今年集結超過一百三十家業者參與，內容相當豐富，除了年節採買外，現場也規劃露營及野餐休憩等多元體驗，並推出多項限量優惠商品，希望讓民眾一次購足、輕鬆辦年貨。

張麗善縣長指出，現場展售的農產品與加工品皆來自在地農漁民用心栽種與養殖，品質新鮮、安全又健康，包括雲林良品、雲林百碗及特色鰻魚等，無論是團圓年菜、自用或送禮都相當適合，歡迎民眾把握兩天到斗南田徑場逛年貨大街、享優惠、拿好康。

斗南鎮長沈暉勛表示，年貨大街自二月七日正式登場，為期兩天，集結各式優質商品與美食，熱鬧又好逛，邀請全國民眾在農曆年前走訪斗南，感受濃厚年節氣氛，邊採買、邊品嚐美食。