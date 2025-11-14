雲林幸福島嶼 打造農業新時代生活節

二○二五幸福島嶼活動斗南之森食農教育園區，劉建國委員與來自全省各地約二萬人參加，大家一同感受土地的溫度、音樂的節奏與友善農業的力量。（記者劉春生攝）

▲二○二五幸福島嶼活動斗南之森食農教育園區，劉建國委員與來自全省各地約二萬人參加，大家一同感受土地的溫度、音樂的節奏與友善農業的力量。（記者劉春生攝）

邁入第四屆的「幸福島嶼」活動，今年以「We are…」主題全新登場，延續推廣有機友善農業的初衷，並結合文創市集、音樂演出、沙龍講座及手作體驗，打造跨世代共融的農業新潮流。活動於日昨在雲林斗南之森食農教育園區盛大舉行，預計吸引超過兩萬位民眾共襄盛舉。

斗南鎮農會近年積極推動「環境共生農業」與「食農教育在地化」兩項目標，期望讓民眾在生活中更深刻理解食物背後的土地故事。今年活動在農業部農糧署中區分署指導下，串聯各地農友、青農與文創品牌，打造兼具寓教於樂及永續傳承的年度盛典。

廣告 廣告

「二○二五幸福島嶼」升級規劃十四大主題區，內容橫跨食農、文創與永續三大面向，包含秋收農旅、鮮採番麥、野營燒烤、繪本故事、友善餐桌、沙龍講座、食農體驗、秋實音樂、戶外影院、兒童嬉戲、永續惜物、農創市集、農食導覽及抽獎。

立法委員劉建國也特別出席活動，與民眾一同體驗幸福島嶼的熱情氛圍。他致詞時表示：「剛剛聽完好樂團在幸福島嶼表演的樂曲，大家都覺得非常舒服，也感受到滿滿的幸福。幸福島嶼上的所有島民們，從這兩天的活動中，看得到大家內心自然發出的喜悅。我想，土地不只是一個產地，它更是我們心靈的故鄉。」

農業部農糧署署長姚士源表示，每年十一月十一日的「全國有機農業日」象徵土地與生態的連結，而幸福島嶼活動正是這份精神的延伸。希望透過創新展演與體驗活動，讓更多人以實際行動支持有機農業，讓友善耕作成為全民的生活態度。

斗南鎮農會總幹事張燕容指出，農會持續推動友善環境與教育結合，將食農教育融入社區、校園與生活。今年更邀請在地農友與品牌共同參與，讓「幸福島嶼」成為農業新創的展示舞台。