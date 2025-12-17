即時中心／林韋慈報導

雲林一間幼兒園舉辦畢業旅行，規劃明年5月從台中起飛，搭乘澳門航空到澳門、珠海遊玩4天3夜，引起大批網友熱議。今(17)日，園方緊急宣布取消畢旅形成，表示「因相關討論出現多元意見，考量不同家庭的感受與整體和諧，園方審慎評估後，決定取消本次規劃」。

幼兒園今（17）日下午發布公告，表示「感謝家長們透過網路與各種管道給予園方寶貴的提醒與建議，讓我們能更周全地思考。針對115年國外親子旅遊，因相關討論出現多元意見，考量不同家庭的感受與整體和諧，園方審慎評估後，決定取消本次規劃。」



引發外界關注的「澳珠4天3夜」畢旅，有不少網友表示不解為什麼這麼多處可以去偏偏去澳門，也有人討論行程多數在珠海，幼兒園幼童有必要那麼早就去那麼遙遠的畢旅嗎？



對外界質疑，陳姓園長解釋，原本園方安排明年7月到南投車埕，透過鐵道體驗為學前生活劃下句點。但之前員工旅行與機構考察後，認為澳門與珠海的行程適合幼童，才決定提案「海外親子成長營」，並非強制性活動。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／雲林幼兒園海外畢旅「澳珠4天3夜」惹爭議 緊急取消了！

更多民視新聞報導

中選會剩4委員「已停擺不能決議」 政院拜會白營溝通人選又被拒

是否支持政院「不副署不執行」國會法案？陳建仁公開表態了

立院回函「為貪污護航」 公督盟怒：與助理費除罪化高度一致

