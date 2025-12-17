雲林幼兒園畢旅澳珠4天3夜引熱議 園方這樣說

雲林縣1家私立幼兒園畢業旅行規劃澳珠4天3夜遊，引起熱議。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林1家私立幼兒園昨(17)日發出畢業旅行通知單，行程為澳門、珠海4天3夜，小孩收費1人2.3萬、大人2.5萬元，有家長收到後PO上社群引起網友熱議，留言「好扯，現在幼兒園都出國玩了」、「真心覺得小小孩童不用去澳門」、「不說還以為大學生的畢旅」。

日前1所高中畢業旅行調查，全班0人報名，引起討論，雲林1家幼兒園畢旅通知，2026年5月16日到19日要前往澳門、珠海4天3夜，團費包括領隊小費、園區定點至機場來回接送，大人1人2萬5400元，小孩2至11歲不占床2萬3400元，嬰兒不占床6200元。

廣告 廣告

有家長把通知單PO上社群引起熱議，有網友留言「不能理解小朋友在澳門可以玩什麼」、「沒有必要吧，屏東海生館夜宿不是更好」、「澳門不太適合幼兒園小朋友吧」，不過也有家長支持認為用畢旅名義讓家長帶孩子一起出國旅遊，有同學一起算是很好的回憶；另外有網友留言說有幼兒園畢旅要去日本大阪、京都，超扯的。

該幼兒園鐘姓家長說，這是自由參加，本來就想帶孩子出國旅遊，若時間允許會想帶孩子參加。

幼兒園陳姓園長表示，學校明年畢業旅行預計在7月底辦理，行程是帶孩子搭火車到南投車埕1日遊，全體都會參加，家長也可以自由參與。5月的澳珠4天3夜遊是因有老師參加機構員工旅遊，覺得行程內容非常適合幼兒參與，為了讓孩子在幼兒園階段留下珍貴的親子回憶，特別規劃這場「親子畢業旅行」。

陳姓園長說，通知單發出後也收到家長回饋，有人詢問詳細行程，有人覺得很棒可以帶孩子一起出去玩，也有人問也可以找朋友參加嗎，她強調，這是提供一個旅遊資訊，讓家長多一個選擇，且完全是自由參加，若有成團園方也會派老師隨行，老師部分也是自費。

【看原文連結】

更多自由時報報導

雨神準備long stay！氣象專家曝全台將迎冬雨、中南部也有份

台中「垃圾打包」！ 太空包封廚餘惡臭 掩埋場堆成大白山

溪州芭樂農「逆境求生」！37歲爸、29歲媽連生6寶 被封最強夫妻

明晨下探11度！週三3地留意大雨 週末高山有降雪機會

