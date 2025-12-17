雲林幼兒園畢旅澳門4天3夜「團費破2萬」！家長一貼行程單全網暴動 園方急喊卡

雲林某幼兒園規畫赴澳門、珠海進行親子畢業旅行，引發家長與網友熱議。（示意圖／Pixabay）

畢業旅行對學生來說是珍貴回憶，不過近期一張來自幼兒園的畢旅通知單在網路引發討論。雲林一間幼兒園規畫於2025年5月舉辦為期4天3夜的澳門、珠海親子畢業旅行，成人團費每人2萬5,400元，3至11歲孩童為2萬3,400元，嬰兒則為6,200元，相關通知單經家長上傳至社群平台後，迅速引發熱烈討論。部分網友對幼童出國旅遊表示質疑，直呼「小孩去澳門能玩什麼」，園方事後強調，此行程為「加碼選項」，由於輿論聲浪不斷。園方今（17）日晚間緊急發布公告，表示經與家長討論及審慎評估後，決定取消此次國外親子旅遊計畫。

廣告 廣告

據家長在Threads平台分享，該幼兒園預計於明年5月16日至19日出團，成人團費為2萬5,400元，3至11歲不佔床孩童為2萬3,400元，嬰兒則為6,200元，費用包含領隊與導遊小費，以及從園區到機場的接駁交通服務。

這則貼文引發大量討論，不少網友質疑：「為何幼兒園會選擇澳門作為畢旅地點」、「小朋友在澳門能玩什麼？會不會太無聊」、「這麼小的孩子出國畢旅太誇張了」，甚至有人調侃說「是有親子百家樂可以玩嗎？」、「不如去福岡還比較有教育意義」。

也有家長留言回應表示，自家孩子的幼兒園也發了相同通知，懷疑應該是連鎖體系的幼兒園共同規畫。不過，也有熟悉旅遊安排的網友指出，行程實際上應該是飛抵澳門後轉往珠海，主要參觀珠海長隆海洋王國，這裡設有多項海洋主題設施與表演，對幼兒相對友善，並非僅在澳門市區活動。

對此，據《自由時報》引述這間幼兒園陳姓園長說法，園方原已規畫於明年7月底帶全體師生前往南投車埕，進行傳統國內畢業一日遊，透過搭乘小火車為幼兒園生活劃下句點。至於5月的「澳珠之旅」，是基於教職員參與旅遊後認為該路線穩定且適合幼童，才提出作為「親子成長營」的補充選擇。

園長強調，該活動為額外加開、採自由報名，並非強制參加；若成團，將由教職員自費隨團協助，所有人員不佔用園所資源，確保不影響常規教學運作。同時也指出，許多家長對此展現正面回應，有人甚至希望邀親友同行，一同陪伴孩子創造回憶。

不過，部分家長認為，是否參與畢業旅行應由各家庭依時間與經濟狀況自行決定，不應成為同儕之間的比較壓力。有幼教業者則指出，幼兒年齡尚小、抵抗力弱，出國旅遊潛藏風險，園所規畫時應更謹慎評估與溝通。隨著網路聲量持續升高，園方最終決定取消該項計畫，並於公告中表示，感謝家長透過各種方式提出意見，讓學校得以更全面審視與調整。考量到家長間存在不同觀點與多元期待，園方為顧及整體和諧與孩童福祉，決議不再推動國外親子旅行。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

香酥鴨老闆酒駕撞死女清潔員！被抓包「疑拋售千萬透天」 網怒：要脫產了

神秘返台1／周子瑜低調返台工作照曝光 母女一同現身行程保密到家

甜蜜合夥人2／與陳昭榮緋聞傳不停 葉全真斷開15年合作關係