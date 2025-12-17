雲林幼兒園「澳珠4天3夜」團費破2萬元 網掀熱議！園長解釋了

生活中心／李紹宏報導

雲林幼兒園的「澳珠4天3夜」豪華之旅，每人團費超過2萬元，讓網友羨慕瘋喊太扯，還以為是大學的畢業旅行，引發熱烈討論。對此，園長解釋，其實原本預期在明年7月舉辦畢業一日遊，地點是在南投；後來有老師參加其他旅遊後，發現澳門珠海行程相當適合兒童遊玩，因此加碼提前辦一場親子旅遊！

雲林一間幼兒園的畢業旅行將舉辦「澳珠4天3夜」豪華行程。圖為澳門。（示意圖／翻攝自unsplash）

幼兒園畢旅去澳珠4天3夜！團費竟破2萬？

一名幼兒園家長在Threads上發文，自家幼兒園孩童要畢業旅行，預計在明年5月16日至19日要到澳門珠海旅遊；成人團費定為25400元，3～11歲不佔床的孩子為23400元，嬰兒則為 6200元，費用內含領隊導遊小費以及園區往返機場的接駁交通。

貼文一出，許多網友直呼好驚人，「居然是去中國看海洋動物…台灣就有啦，不然去福岡更好吧」、「澳門欸！去器官配對的吧，帶孩子去好危險」、「這應該是爸爸媽媽的畢業旅行」、「幼兒園出國，天塌了」。不過也有人認為，「如果跟團還有同學們一起去，應該算是很好的回憶啦」。

園長親揭「加碼行程」真相

對此，根據《自由時報》報導，陳姓園長解釋，其實園方已經安排明年7月底舉行國內畢業旅行，屆時將帶領全體師生共赴南投車埕，透過鐵道體驗為學前生活劃下句點。

而引發外界關注的5月份「澳珠4天3夜」行程，初衷是因教職員在參與機構考察後，考量該路線的穩定性與趣味性極適合親子共遊，才決定額外提案這場「海外親子成長營」。

園長指出，「澳珠之旅」是加碼行程，其實園方已安排明年7月底舉行國內畢業旅行。（示意圖／PIXABAY）

針對海外行程的疑慮，陳園長重申這僅是提供給家長的一項「額外選項」，並非強制性活動，同時表示，其實不少家長對此展現高度興趣，肯定活動能增進親子互動，亦有家庭希望能邀集親友共同參與。

園方承諾，若該活動達出團標準，將指派教職員隨團協助各項事宜，且所有隨行教師均為自費參與，絕不佔用園所教學資源，確保在百分之百尊重家長自主權的前提下，完成這場親子之旅。

