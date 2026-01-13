生活中心／綜合報導

由雲林張家掌握過半董事席次的北農公司，預計今年6月進行改選，但卻爆出去年底，全國農會發文給基層農會，要求交付北農改選的委託書，才可領取兩成的獎勵金，遭議員質疑根本變相綁架，影響北農改選！

負責大台北地區蔬果運輸，掌控全國地區蔬果消費的北農公司，以往人事動向備受關注，今年改選前夕，卻爆發爭議！民視記者陳堯棋：「今年六月，北農即將進行董監事改選，傳出由張家把持的全國農會，要求基層農會繳交改選委託書，才可以領取獎勵金，被質疑是變相剝削。」

廣告 廣告

雲林張家企圖掌控北農改選! 全國農會遭疑威脅基層

全國農會發文要求基層農會繳交改選委託書。（圖／民視新聞）去年12月29號發文給各基層農會，說明北農董、監事改選，以團結為由，統籌改選所需的委託書，並以繳交與否，作為未來全國農會，提撥兩成回饋獎勵金給各農會的依據，議員質疑，難道是企圖綁樁、影響改選？台北市議員(民)洪健益：「假借補助之名，行收委託書之實，這樣的做法我個人感覺，是否真的符合公平正義，有待爭議(釐清)，我也呼籲台北市政府蔣萬安，知道了這件事情，應該立即馬上研究一個對應的政。」

雲林張家企圖掌控北農改選! 全國農會遭疑威脅基層

第14屆北農公司董事會改選，農業部僅佔9席。（圖／民視新聞）呼籲蔣萬安提出因應對策，維護農民權益！回顧2023年北農董事會改選，當時蔣市府和前雲林縣長張榮味代表的全國農會，結合民股取得14席，而農業部推舉的人，僅當選9名，難不成這回是為了穩固多數董事席次？北農公司副總經理路全利：「董監事任期到了之後的一個改選，我們公司都是依據章程及相關規定，在辦理來執行的。」北農強調，一切依法、依規改選，但董事會改選的公平性，恐怕已經受到質疑！

原文出處：雲林張家企圖掌控北農改選! 全國農會遭疑威脅基層

更多民視新聞報導

哥哥劈腿約X喊爽！她掙扎該說嗎？網一面倒

力阻張文傷重犧牲 北車M8出口設「余家昶義舉紀念碑」今揭牌

他口臭差點被離婚！醫一看竟是「鼻子長黴」害的

