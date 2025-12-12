雲林強力打詐！ 車手用＂百元鈔編號＂當暗號仍遭警識破

中部中心／蔡松霖雲林報導

雲林警方強力打詐，破獲一個以假投資為手法的詐騙集團，警方發現，為了躲避查緝，詐團成員車手間交錢時，會使用百元鈔票的號碼，當作通關密語，彼此確認身分，不過，依舊被警方識破，共逮獲12名嫌犯，其中9人聲押獲准。





雲林強力打詐！車手用「百元鈔編號」當暗號 仍遭識破、警逮１２嫌

詐團車手用百元鈔編號當通關暗號仍遭警識破（圖／翻攝畫面）















大批員警，荷槍實彈，強勢破門，衝進旅館房間內，喝令嫌犯通通趴下，突如其來的攻堅，讓詐團成員，只能束手就擒。打詐行動收網，多點齊發，暗夜街頭，警方發動攔截圍捕，前後包抄，將詐騙集團車手的車輛卡死，嫌犯插翅難飛，狼狽落網。

雲林縣刑大副大隊長楊志盛（右一）受訪說明破獲詐騙集團一案（圖／民視新聞）









雲林警方破獲，這個以假投資為名的詐騙集團，他們手段狡猾，異想天開發明一套百元鈔號認證法，做為一二線車手交錢時，身分確認的通關密碼。利用鈔票編號對暗號，以為萬無一失，還是被警方識破。而這次行動，雲林警方一舉逮獲12名嫌犯，其中9人聲押獲准，還查扣了5輛作案名車以及高達265萬的贓款。雲林縣長張麗善，親自出席記者會，表揚有功人員，強調雲林打詐玩真的，今年縣內不僅破獲166個詐騙集團，查扣不法所得逼近一億元，絕對讓詐騙集團無所遁形。





原文出處：雲林強力打詐！車手用「百元鈔編號」當暗號 仍遭識破、警逮１２嫌

