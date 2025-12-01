雲林強力抵制農地分類！張麗善：別再階級化

▲雲林縣長張麗善今（1）日召開審議會前記者會，喊話中央農1、農2分區應予以合併，避免農地出現「階級化」。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 雲林縣所提報的國土功能分區圖草案，於去年12月31日送交內政部審議，內政部國土計畫審議委員會將在2日召開審議會。雲林縣政府今（1）日特別舉行審議會前記者會，由縣長張麗善親自主持，她再次強調，農1與農2分區應予以合併，避免農地出現「階級化」，並主張農地僅需依現況分為平地農地、山坡地農地與鄉村聚落農地，才能更符合當前實際使用環境。

記者會中，縣府相關局處皆到場，並邀請前台大農經系主任、台灣產業關聯學會創會暨名譽理事長徐世勳共同出席。張麗善指出，若將農地硬性區分為農1與農2，農民手中土地的價值將遭到明顯壓縮，權益也會受到重大衝擊，因此，雲林縣提出「農地不分階級」的訴求，認定農1、農2本質上都是平地農地。

廣告 廣告

張麗善表示，在審議正式展開前，她再度鄭重向中央喊話，要求合併農1與農2，並提出4大理由，首先，在農地條件分類上，現行農1、農2的畫設原則模糊，例如以整體25公頃、耕作面積80％等標準作區分，實際上並不能反映地力差異；從「農作物產量」的角度來看，兩者的生產條件根本無顯著不同。

張麗善續指，其次，若以「農業永續」為目標評估，農業部對農1與農2的補助標準與額度並無太大差別，顯示分類意義薄弱；再從「財產權保障」角度審視，農1、農2劃設後容許使用與使用強度不同，勢必造成土地價值落差；農地管制嚴格程度也不一，讓農民擔憂可能面臨裁罰。

張麗善提到，雲林是全台重要糧倉之一，從實際土地利用、農業生產條件與農地政策來看，國土計畫將農業發展地區細分為農1、農2，既不合理也不具必要性。因此，她呼籲中央正視雲林縣的需求，合併農1與農2，落實「農地不要階級化」，並改以平地農地、山坡地農地、鄉村聚落農地三類重新劃分。

最後，張麗善也強調，縣府堅守「農業權」，在維護「國家永續發展與糧食安全」的同時，也必須兼顧「土地開發效率與轉型正義」，因此希望中央從城鄉均衡發展的角度出發，支持雲林縣所提送的國土功能分區圖，並尊重在地產業的需求與規畫方向。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高雄要變藍天了？3綠委全遭柯志恩海放 只剩「他」還守得住

陳水扁第六感「接班人是她」！媒體人曝藍5縣市：不樂觀

川普真要開戰委內瑞拉？旅美教授爆驚天真相：一門生意