雲林役政三度奪冠稱霸全國！ 縣府勇摘B組特優第1名締造兵役新標竿

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】中央公布114年度全國役政業務考核結果，雲林縣政府在縣長張麗善領導下，以亮眼施政、完善照顧役男與周延查核機制，再度勇奪全國B組「特優第1名」，成績傲視全台。民政處從兵源規劃到替代役管理全面升級，榮獲團體獎金5萬元，並將於115年兵役節接受中央頒授獎牌，展現地方政府兵役治理的堅強實力。

雲林縣政府長年深耕役政行政，今年再度在全國役政考核中勇奪B組「特優第1名」，締造近三屆兩度奪冠的優異成績，堪稱地方兵役行政模範生。歷年來縣府屢次在中央評核中名列前茅，從111年的優等第2名，到112年的特優第1名，今年更延續強勢表現，充分彰顯縣府在兵役政策執行上的堅定力度與行政效率。

廣告 廣告

民政處每年訂定縣內役政查核計畫，於7至8月深入20鄉鎮市公所實地督導，逐項解析、逐點補強，以「不放過任何一個細節」為原則，強化基層辦理能量。縣府同時配合內政部定期及不定期督訪，針對兵源規劃、徵兵檢查、役男權益維護、民防訓練、替代役甄選及召集訓練等項目完成完整整備。本年度縣內役政業務前三名分別為古坑、大埤、四湖鄉公所，展現基層行政的扎實表現。

雲林縣政府積極推動役政數位化，透過線上兵調、短期出境申請、免役證書申辦、常備兵役入營時程申請、網路代辦體檢及替代役線上作業等服務，讓役男不必「跑公所」、手機即可完成申辦。這些貼近生活的便民措施，大幅縮短行政時間，更大幅提升民眾對役政服務的信賴度。

縣長張麗善每年率隊走訪各大營區，包括嘉義中坑、中庄、崎頂、台中成功嶺、臺南官田及屏東龍泉等地，親自探視服役中的雲林子弟兵，為役男加油打氣，並傾聽需求。縣府始終相信：役政不只是行政工作，更是真真切切的關心與支持。每一次探視，都讓役男感受到家鄉的力量，也成為縣府役政政策的溫暖底色。

在替代役推動方面，縣府同仁積極配合中央政策，從公益服務、備役役男EMT1訓練、編管中心運作、射擊訓練，到替代役投入救災與民防演練等任務，皆按計畫精準執行。替代役役男同時參與防災士培訓、社區協勤與救援支援，展現替代役在社會安全網中的重要角色，成為縣府役政亮點之一。

【第六段】張麗善：持續提升役政品質 打造更堅實的兵役服務

張麗善表示，兵役制度近年面臨重大改革，替代役制度精進、役期調整等工作接連推動，縣府役政團隊皆展現高度韌性與專業，逐項任務都能如期達成。未來縣府將持續與中央密切合作，升級兵役行政效能，推動更完善的役政照顧，讓每一位役男、每一個家庭都能感受到雲林縣政府的用心與承諾。