雲林後埔國小探尋可可、酪梨及社區雞場 食農教育深入在地

食農教育向下扎根，雲林縣後埔國小師生在雲林縣農會的安排下，走出教室，深入莿桐鄉的田野，探尋新興的可可產業、高營養價值的酪梨生態農場及社區永續雞場，進行一場結合「產地、生態、永續、共好」的深度食農教育之旅，親身感受雲林農業的多元面貌與永續價值。

在莿桐鄉的可可園，學童首次見到可可樹，對於製作巧克力的「原料」長在樹上的樣貌大感驚奇，並在青農鄭凱元指導下品嘗了新鮮可可果的獨特酸甜風味，了解可可從果實到巧克力的奇妙旅程。

廣告 廣告

在「金緣生態酪梨農場」，園主莊坤湖帶領師生走入有綠保標章的酪梨園，更化身為「酪梨博士」，詳細解說被譽為「森林奶油」的酪梨豐富營養價值。園主也介紹了農場內多達20幾種不同品種的酪梨，讓師生們大開眼界，打破對酪梨的單一印象，深刻體會到雲林農民在農業上的努力與專業。

在榮村社區參訪社區放養雞場，在地企業凱馨實業積極實踐企業社會責任，將專業資源與飼養經驗帶入社區，並延伸至偏鄉，輔導原住民部落改善生活，不僅幫助居民建立永續生計，更重要的是減少了部落居民為生存而「與林爭地」，進而砍伐或破壞森林的行為，為環境永續盡一份心力。而榮村社區模式所產生的收益更直接回饋至社區的「長青食堂」，為在地的長者提供溫暖的共餐服務，形成一個從產業到社會、從環境到人文的「善的循環」。

雲林縣政府表示，透過親身體驗，學童們不僅學到了可可與酪梨的知識，更深刻體會到在地產業如何回饋鄉里，為這片土地帶來正向的改變。食農教育也讓孩子們認識食物的原貌，更讓他們看到農業如何結合生態、文化，甚至實踐社會共好。

­