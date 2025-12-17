雲林從心開始有你而更好 115年元旦升旗移師北港 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】雲林縣政府舉辦的115年元旦升旗典禮，將移師在文化底蘊深厚的北港鎮北辰國小舉行；以「雲林更好、從心開始」為主題，精心規劃「升旗、踩街、祈願、存願」四部曲，邀請身為雲林主角的每一位鄉親，在晨曦中共同升旗並邁開步伐，祈願新的一年平安健康，將滿滿的祝福帶回家。

雲林縣政府舉辦的115年元旦升旗典禮，以「雲林更好、從心開始」為主題，將移師在文化底蘊深厚的北港鎮北辰國小舉行。（圖／記者簡勇鵬攝）

雲林縣115年元旦升旗活動，由雲林縣政府攜手北港鎮公所、北港鎮民代表會及北港鎮北辰國小共同協力展現地方團結新氣象；在莊嚴的升旗儀式後，接著展開「踩街與存願」，由縣長張麗善領著鄉親們從北辰國小步行至北港地標朝天宮再折返，並在折返點發送由千歲阿嬤一針一線縫製的「手工平安袋」，以期盼透過這場身心靈的洗禮，讓每一位身為主角的雲林縣民，都能將滿滿的祝福帶回家，擁抱115年最珍貴的財富—平安健康。

精心規劃「升旗、踩街、祈願、存願」四部曲，邀請身為雲林主角的每一位鄉親，在晨曦中共同升旗並邁開步伐，祈願新的一年平安健康。（圖／記者簡勇鵬攝）

縣長張麗善指出，115年元旦升旗活動將在北港鎮北辰國民小學暖心登場，以「雲林更好、從心開始」為主題，另外，其主視覺設計，以元旦「破曉」的第一道光為靈感，將那抹充滿希望的金光幻化為英文字母「O」，並與「Y」、「U」結合成單字「YOU」，其背景即為我們熟悉的雲林地圖輪廓，加上這句「You and Yunlin」，傳遞了一個核心信念—雲林最重要的主角，就是每一位雲林縣民，就是『你』。」這是一版有雲林、有雲林人的設計，象徵新的一年，縣府將繼續攜手每一位縣民，讓雲林因「你」而更好。

現場摸彩更精選有「時尚折疊電輔車」、守護健康的「Apple Watch」、「人氣浩肯包」，以及知名品牌吸塵器、溫感足浴袋禮盒、商品禮券等好禮。（圖／記者簡勇鵬攝）

張麗善表示，由於YOU（你、妳）是雲林的主角，因而誠摯邀請雲林鄉親在115年1月1日齊聚北港北辰國小；讓我們一起升旗、踩街、祈願、存願，將祝福帶回家，共同迎向平安健康充滿希望的115年，讓我們從心開始相伴，攜手讓雲林更好！為了回饋鄉親的熱情參與，縣府展現滿滿誠意，特別準備健康好禮限量發送，在活動當天上午7時30分開始發放質感舒適的「紗布運動巾」紀念品，歡迎各位鄉親早起出門、提早入場，將這份專屬的健康心意帶回家。

縣府展現滿滿誠意，特別準備健康好禮限量發送，在活動當天上午7時30分開始發放質感舒適的「紗布運動巾」紀念品。（圖／記者簡勇鵬攝）

行政處長游淯棋指出，另外，現場摸彩活動更精選有「時尚折疊電輔車」、守護健康的「Apple Watch」、兼具美觀與實用的「人氣浩肯包」，以及知名品牌吸塵器、溫感足浴袋禮盒、商品禮券等好禮，每一項都是精挑細選的人氣夢幻逸品，邀請您一起來試手氣，把質感生活帶回家；同時再次發出溫馨召集令，召集1月1日出生的「元旦壽星」；不分男女老幼，只要是元旦壽星，在線上預約報名至額滿為止，且在活動當天親自到場，即可獲贈限量100份的獨家生日禮包；如需了解更多詳情，請搜尋雲林縣政府臉書或北港鎮公所臉書。