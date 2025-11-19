雲林徵召劉建國生變 地方議論

民進黨19日召開選對會，建議徵召無黨籍苗栗縣議員陳品安參選明年苗栗縣長，挑戰尋求連任的國民黨苗栗縣長鍾東錦，將在26日中執會確認後提名。但原本傳出將建議徵召立委劉建國參選雲林縣長，因需再與地方溝通，決議暫緩處理；雲林綠營支持者對此大感憂心，認為是否出什麼問題？甚至傳出雲林縣前縣長蘇治芬可能再度參選。

陳品安曾任台北律師公會媒體公關組副祕書長，2022年大選出任民進黨苗栗縣長候選人徐定禎發言人。對於選對會選擇推薦陳品安，而非知名度較高的無黨籍苗栗縣議員曾玟學，黨內指出，曾可蓄積能量參選2028年立委，陳是很好的縣長人選，即使失敗也可問鼎下屆立委。

苗栗藍營對綠營擬徵召陳品安低調以對，綠營多持樂觀態度。陳則說，雖未加入民進黨，但算是黨友，過去與民進黨戰友討論苗栗縣長選舉時，常感嘆民進黨推不出人選，如今被賴清德主席點名，她會勇於承擔，有信心勝選。

昨原傳出選對會將決議徵召劉建國出戰雲林縣長，最後只宣布「仍在討論中」。

據悉，劉跟嘉義市長提名人王美惠先前情形相同，選對會雖認為是不二人選，仍盼與在地人士、民代多溝通，因此不急著處理。

但此舉讓綠營支持者大感意外，認為若無其他競爭者，應盡早確定以利布局。

1名綠營民代直言日久恐生變，擔任中央畜產會董事長的蘇治芬仍有許多死忠支持者，甚至出現「蘇治芬可能再參選縣長」、「民調請支持蘇治芬」的聲音。他強調，劉建國是目前黨內最有可能出戰的人選，萬一陣前換將會有很大動盪，絕非支持者樂見。

民進黨徵召區之一的彰化縣長初選，有正國會立委黃秀芳、新潮流立委陳素月、彰化市長林世賢、遭正國會除名的彰化市前市長邱建富爭取提名。選對會昨邀4人到黨中央討論「類初選」模式，將由黨部做不公開的內參民調，並非正式初選，選對會預計12月3日決定採對比或互比式民調，12月中民調並於12月底提名。