雲林志工大會師熱鬧登場 趣味競賽凝聚向心力

▲雲林縣志工大會師在雲林縣立體育館熱鬧登場。（記者劉春生攝）

雲林縣政府社會處運用公益彩券盈餘分配款，補助社團法人雲林縣志願服務協會於十五日上午在雲林縣立體育館舉辦「志工傳愛，幸福雲林」全縣志工大會師活動，縣長張麗善、社會處長林文志、縣議員黃美瑤、縣議員陳永修秘書陳盈儒等人皆到場為志工加油打氣。張麗善縣長致詞時表示，此次活動除響應國際志工日及聯合國將二零二六年訂為「國際志工永續發展年」外，更透過趣味競賽凝聚向心力，讓志工彼此交流、增進情誼。

縣長張麗善表示，雲林雖為高齡化縣市，但縣府持續推動「愛老總綱領」，從食、衣、住、行、醫、養、友、心、樂、學十面向提出行動方案，讓長輩在地安養、在地老化，並透過多元活動促進身心健康與自信。

張縣長感謝志願服務協會及張聰明理事長的長期付出，帶領志工秉持「一日志工、終身志工」精神投入縣內大小活動。她說，目前雲林縣大約有2萬名志工，無論大小活動皆積極協助，縣內大型活動如國慶焰火、縣運或全運會，都能看到志工積極協助的身影，是雲林最美麗、最令人安心的力量。

今年大會師規劃「滴水穿石」、「奧林匹克」、「幸運滾球」、「投石繩索」及「羽神同行」五大趣味競賽，長青組與社會組各十七隊，共六百多名志工熱情投入，展現活力與創意。

社會處長林文志表示，感謝雲林縣志願服務協會辦理一一四年度志工大會師趣味競賽，展現雲林志工踴躍參與的力量，目前全縣志工隊超過六百隊，服務時數累積逾五百三十二萬小時、服務人次突破一千萬，高齡志工、家庭志工、親子志工與企業志工都在各領域以專業與時間服務社會，林處長感謝參與活動的所有志工，也鼓勵更多長輩加入志工行列，在服務中強健身心、找到快樂與成就感。

雲林縣志願服務協會理事長張聰明表示，志工服務在雲林推動已久，一直以來都秉持無私奉獻的精神投入社會服務，近年在張麗善縣長的帶動下，協會也將志工的精神帶入長照服務，在油車成立日照中心，協助長者延緩失能失智，提升長輩照顧品質。他感謝張縣長對志工與協會的支持，讓志願服務更扎根、更有力量。