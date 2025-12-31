雲林恐怖車禍釀2死 死者家屬控：蓄意殺人

47歲李姓婦人的機車龍頭整個碎裂。（圖／東森新聞）





雲林台19線元長段於昨（30）日凌晨發生駭人車禍，65歲李姓男子和47歲婦人被發現時，已雙雙慘死車道，遺體支離破碎、臟器外露，一度難以辨識身分。事後家屬在網路上發文痛罵，肇事者撞到人後不停車，還把人輾過去，根本是殺人！法醫高大成表示，如果是生前被輾，骨折部位和出血點都會很明顯，可從車輛輪胎和底盤檢查是否有噴濺血跡，並比對死者DNA。

李姓男子騎的單車後輪扭曲變形，李姓婦人的機車龍頭整個碎裂，可見撞擊力道之大。婦人的先生接到噩耗後，無法相信太太騎著他的機車，出門去北港上班，才短短10分鐘就失去性命。

李姓婦人丈夫：「她上半身都好好的，下半身就…另一個老先生騎腳踏車的，面目全非。太太5點半出門，40分打電話來，她騎到那裡差不多10分、10幾分。」

李姓婦人與先生，以及一名還在就學的孩子，也與婆婆同住，生活單純。她的女兒在網路上發文表示，好好的家人因為肇事者而沒了，撞到人還不停車，甚至將人輾過去，根本是殺人。她痛罵肇事者沒擔當，表示不會輕易放過他。

另一位65歲的李姓死者獨居，平時撿資源回收，如今也慘死輪下。到底兩人是生前遭輾，還是死後被車輛撞擊，法醫高大成也做出分析。

高大成：「輾過時，輾過部位的骨折或出血部位非常明顯，表示生前被輾；如果出血不明顯，只有輾過，就像我們常用車子輾，用水輕輕沖過輾過部位，如果血跡全部流掉，那就是死後被輾。撞擊通常在保險桿附近，如果是大貨車就在大腿骨，小汽車則在小腿骨」。

高大成表示，如果是死後被車輛撞擊，肇事者可能涉及毀壞屍體罪，可從車輛輪胎和底盤檢查是否有噴濺血跡或DNA，同時比對死者衣物是否有輪胎痕跡。如果是輾過造成的噴濺血跡，多半代表人還活著。兩名死者在車禍當下，或許都還有機會救回一命，但甘蔗車與休旅車駕駛將人輾過，見死不救，還肇事逃逸，讓死者家屬無法接受。

