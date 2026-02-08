雲林恐怖車禍！67歲婦人自撞困車內 搶救後傷重不治

雲林縣斗六市昨（7）日下午發生一起恐怖死亡車禍。（示意圖／東森新聞）





雲林縣斗六市昨（7）日下午發生一起恐怖死亡車禍，一名67歲婦人駕車行經中南路時，卻因不明原因自撞，因撞擊力道猛烈，造成車頭嚴重毀損，婦人當場昏迷並受困車內，後續將婦人送往台大醫院雲林分院，經搶救後仍傷重不治。

雲林縣消防局獲報後，立即派遣斗六分隊前往救援，到場時發現婦人被反鎖車內，趕緊破窗開門，給予面罩給氧、頸圈、長背板固定，再將她送醫急救，無奈傷勢過重，婦人經搶救後仍不幸喪命。詳細肇事原因正由轄區警方進一步調查，並報請雲林地檢署相驗死因。

雲林縣消防局提醒民眾，若遇到類似交通事故，切勿自行搖晃或破壞車體，並靜待消防人員到場進行專業救援，以免造成二次傷害。

