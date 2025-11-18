雲林恐怖「人肉控車」！三男遭囚蘭花園 詐騙集團騙走2400萬

雲林檢警破獲一起詐騙集團案件，該集團以高薪誘騙三名男子擔任人頭公司負責人或提供個人資料，隨後將這些被害人囚禁在一處閒置的蘭花園內。檢方調查發現，詐騙集團透過這些人頭戶以假投資方式詐騙，造成三名被害人被騙走2400萬元。詐騙所得層層轉匯至智利銀行，以規避查緝。警方攻堅救出被囚禁的被害人，並查扣現場毒品及拘禁工具，主嫌等4人已被羈押起訴。

雲林蘭花園淪詐騙基地！三男受困「打地鋪」，警方破門直搗救人。(圖／TVBS)

雲林警方日前進行一場攻堅行動，破門直搗詐騙集團的基地，這是一次既要抓人也要救人的行動。屋內男子有的是共犯，有的則是被詐騙集團控制的被害人，他們被迫在地上打地鋪，遭到囚禁。這處位於雲林北港的閒置蘭花園，已不再種植蘭花，而是變成了詐騙集團囚禁人員的場所。

誘騙三男當人頭竟囚禁！詐騙集團「控車」手法曝，款項流智利銀。(圖／TVBS)

莊姓、廖姓、洪姓三名男子被囚禁在這個蘭花園內，他們原本被郭姓主嫌的詐騙集團以5至15萬元的高薪誘騙，擔任人頭公司負責人或提供個人資料。然而，一旦詐騙集團取得他們的金融帳戶後，便將這三人監禁起來，進行所謂的「控車」行動。「控車」是指控制人頭帳戶持有者的行動，防止他們逃跑或報警。

男子囚禁蘭花園，詐騙集團騙走２４００萬。(圖／TVBS)

檢警調查發現，詐騙集團取得金融帳戶後，以假投資的方式進行詐騙，導致三名被害人被騙走2400萬元。詐騙集團更以層層轉匯的方式，將這筆錢匯到智利的銀行，企圖規避檢警的查緝。

警方在現場查扣了毒品，以及拘禁被害人所用的鎮暴槍。(圖／TVBS)

在攻堅行動中，警方在現場查扣了毒品，以及拘禁被害人所用的鎮暴槍、子彈、刀械、監視設備、束帶、辣椒水等工具。目前，主嫌等4人已遭裁定羈押，並已被檢方起訴。這起案件揭露了詐騙集團如何利用高薪誘騙單純的人們，進而控制他們並利用其身分進行詐騙的手法，提醒大家在面對高薪誘惑時需特別謹慎。

