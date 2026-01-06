雲林情侶涉組詐團騙1300萬 成員多數僅20多歲

經過長時間蒐證，警方持搜索票進入雲林斗六一處租屋透天厝進行攻堅，當場將詐騙集團幹部莊姓、李姓男子等人進行逮捕，因為該詐騙集團專門吸收年輕人加入犯罪組織，並擔任提領詐欺贓款的車手。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁說明，「在雲林縣轄內大量提領贓款，該集團以毒品、債務誘騙控制年輕人加入該犯罪集團，其後該集團成員在雲林縣轄內大量提領詐騙贓款，總計經清查有232名被害人。」

雲林地檢署表示，檢察官偵辦詐欺車手案件時，另外發現縣內楊姓男子與葉姓女友組成毒品、槍砲與詐騙集團，在斗六市租屋當據點，從2024年5月份開始以假租屋、假交易與高薪資工作在網路進行詐騙，再由車手到各處金融機構提款超過1300萬元。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁指出，「於2024年10月份指揮警方進行攻堅，在該犯罪集團據點內扣得現金161萬元、提款卡50張以及毒品及槍枝等作案工具。本案業經偵查終結，以加重詐欺、《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》等罪嫌提與予起公訴。」

地檢署表示，該犯罪集團約有10多人，年齡集中在20歲至30歲之間，但因被害人眾多經逐一清查，在2025年12月偵查終結，並將相關被告共12人提起公訴，但楊姓主嫌被告因未到案已依法發布通緝。