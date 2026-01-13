雲林愛心年菜邁入第七年 公私協力送暖全縣弱勢

謝副縣長也代表在地鄉親向旅外同鄉致謝心繫母縣 將地方鄉親需求放在第一順位。（圖／記者蘇榮泉攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣政府自109年首創「雲林縣愛心年菜整合平臺」，至今已邁入第七年，持續整合社會各界捐贈資源，將愛心年菜精準媒合並送達經評估有需要的家庭，讓弱勢鄉親在春節期間也能享有一頓溫暖的團圓飯，展現地方社會互助共好的力量。

謝淑亞副縣長頒發感謝狀肯定財團法人雲萱基金會賡續統籌辦理「雲林縣愛心年菜整合平臺」。（圖／記者蘇榮泉攝）

縣府於今（13）日運用公益彩券盈餘分配款補助，舉辦「在雲林過好年，幸福年菜好過年」115年生活扶助寒冬送愛年菜整合平台暨實物銀行春節送暖記者會，由副縣長謝淑亞代表縣長張麗善出席並頒贈感謝狀，感謝企業、團體與個人長期投入公益行列。統計平台成立六年來，已協助9,763戶家庭，今年預計再嘉惠1,500戶，服務範圍遍及全縣20個鄉鎮市。

社會處長林文志、基金會董事長黃凱稜、總會長林進忠、議員賴淑娞、黃美瑤等多人以接力將春節緊急物資袋送上雲林縣行動社福分享幸福物資專車。（圖／記者蘇榮泉攝）

謝淑亞表示，對多數家庭而言，年節圍爐是再平凡不過的日常，但對弱勢家戶卻是一份難能可貴的期待。縣府今年補助近百萬元支持愛心年菜計畫，並由雲萱基金會持續統籌辦理，結合多家企業、社團及民代響應捐助，補足弱勢家庭年節所需，讓溫暖在年關前送進家戶。

雲林縣愛心年菜整合平台創立至今，六年來已嘉惠9,763個家戶。（圖／記者蘇榮泉攝）

她也指出，縣府春節期間同步整合20鄉鎮市公所、警察局與派出所資源，提供實物銀行緊急物資包與禦寒物資，讓有需要的鄉親及街友能就近領取協助。雲林縣實物銀行自101年成立以來，已累計發送超過6萬戶次物資，成為社會安全網的重要一環。

縣府社會處說明，愛心年菜與物資的順利發送，仰賴民間團體、志工與公部門通力合作，讓關懷能即時送達。多年來也透過與人安福利慈善基金會等單位合作，持續提供街友防寒、防飢及生活輔導服務，讓弱勢族群在寒冬中感受到社會支持。

雲萱基金會表示，今年年菜數量較往年增加，透過嚴謹比對名冊，確保資源送到真正需要的家庭，期盼受助家戶在新的一年能獲得更多力量，迎向更穩定的生活。

縣府強調，春節期間社福服務不中斷，將持續透過跨單位合作守護弱勢民眾，讓鄉親安心過年，也讓「在雲林過好年」成為實實在在的溫暖行動。

