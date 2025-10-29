雲林慈善基金會 助弱勢生畢旅

「新北市雲林慈善基金會」29日捐贈50萬元，補助雲林縣弱勢學生畢業旅行費用，希望學子不要留下遺憾。（張朝欣攝）

新北市雲林慈善基金會理事長林進忠因兒時家庭經濟不佳，無法參加國小畢業旅行，得知現在雲林仍有不少孩子因經濟問題無法參加畢旅，29日捐贈50萬元給雲林縣政府，補助弱勢學生每人4500元旅費，共有111名學生受惠。林進忠希望孩子不要像他一樣，到老了還因無法參加畢旅，留下一輩子的遺憾。

「童年旅夢，讓愛隨行」雲林慈善基金會捐款儀式記者會29日在雲林縣政府親民大廳舉行，由縣長張麗善及林進忠等人共同宣布啟動經濟弱勢學生圓夢計畫，盼所有孩子能在公平的起點上體驗學習、開拓視野。

廣告 廣告

林進忠表示，他小時候就讀台西鄉崙豐國小，因家裡經濟不佳無法參加畢旅，至今心中留有遺憾，沒想到隔了4、50年，回鄉時仍聽到有些家庭因經濟問題，無法讓孩子參加畢旅，教育處統計，全縣約有400名學生待幫助，經各校家長會協助200餘名學生，還有111名孩子需要幫忙，基金會非常樂意為故鄉的孩子們圓夢。

張麗善說，對即將畢業的學生而言，畢業旅行不僅是學習旅程的圓滿終章，更是充滿回憶的生命經驗，但對部分家庭而言，一筆數千元的旅行費用，卻是沉重而難以負擔的夢想門檻。這項計畫給予家庭經濟弱勢的6年級及9年級畢業生關懷與支持，讓他們能夠參與人生重要的畢旅。

雲林縣教育處長邱孝文指出，「圓夢之旅」計畫是雲林慈善基金會關懷教育與弱勢家庭的具體展現，將給予每名符合資格的經濟弱勢學生4500元補助，用於畢業旅行的交通、住宿、餐飲及門票等費用，讓經濟困難不再成為夢想的阻礙，為學生的學習階段增添難忘回憶。