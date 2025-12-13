雲林慈少班集訓 訪視見苦惜福造福

雲林聯絡處舉辦，慈少班冬季集訓，兩天的課程，結合慈善訪視，帶孩子到案家、了解他們的生活，發揮尊重，同理、和平等的心。

訪視這次訪視除了志工之外，還多了幾位慈少班的孩子，這是他們第一次參加訪視。眼前的這位女生，27歲，因為罕見疾病，無法言語，身形很嬌小，但對孩子們來說，她是個大姊姊。互動歡樂的氣氛，拉近了彼此的距離。慈濟志工 林月雲：「她雖然沒有辦法用言語表達，但是她今天走路，還有看到我們孩子到來，都可以感覺她很心裡很高興。」

其實訪視之前，志工就跟孩子們行前教育，訪視時要有同理心。慈濟志工 林昀蓁：「你今天你周遭的朋友，你的親戚跟你聊天是不是很舒服，那你知道他有困難，那種語氣 那種語氣，就是同理心的語氣。」

慈少班學員 王怡善：「這世界上其實還有很多苦難的人，就是發覺自己其實是還滿幸福的，就是也會讓我更加珍惜，自己的生活環境。」

擁抱案家孩子們真誠的擁抱，傳遞了最溫暖的祝福，也在心裡留下了愛的微光，有天能閃閃發亮。

