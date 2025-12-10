雲林成房市黑馬！北港房價1年暴衝2成7 專家指與「台積電」有關

記者陳韋帆／雲林報導

雲林、嘉義多個行政區房價逆勢走揚，在地房仲指出，主要是受到台積電利多加持。（圖／記者陳韋帆攝影）

房市買氣急凍，雲林、嘉義多個行政區房價卻逆勢走揚！據實價登錄，其中雲林新案平均單價已到26.1萬，又以北港新案24.7萬、年漲幅2成7最驚人！嘉義太保嘉義市也分別出現4.5%、10.1%漲幅。在地房仲指出，台積電進駐嘉義，不僅為嘉義帶來利多，外溢買盤同步帶動北港房價走揚，使區域房價更加有撐。

實價登錄數據顯示，長期屬房價凹陷區的雲林縣，今年新案平均行情約每坪26.1萬元。其中北港鎮新案平均單價來到24.7萬元，相較去年飆漲27.3%。而嘉義縣今年新案平均成交行情約29.5萬元，雖較去年修正5.4%，但太保市仍有34.7萬元的表現，年漲幅約4.5%；嘉義市新案行情更達38.3萬元，年成長10.1%。

雲林進一年各行政區房價變化。（圖／住商機構提供）

雲林海線北港房價飆漲近三成

大家房屋北港財神加盟店店東蘇聖賓分析，北港鎮為雲林海線的商業、文化與生活中心，生活圈人口預估達14萬人以上。加上近期北港糖廠周邊土地活化，吸引商場、連鎖品牌進駐，商圈機能成熟，惟該鎮蛋黃區土地稀缺，新案供給跟不上需求，預售價格有起漲空間。

此外，北港鄰近嘉義縣，受嘉義科學園區議題帶動，區域受到嘉科新貴、置產族群青睞，讓房市具發展前景，使新案行情上揚。

嘉義各行政區近一年房價變化。（圖／住商機構提供）

嘉義科學園區效應外溢助攻太保、嘉義市

住商不動產嘉南區協理陳佩吟補充，太保市受惠於嘉科議題，加諸有嘉義高鐵特區廣大開發用地，成功吸引不少品牌建商進駐，進而推升行情逐漸起漲。

至於嘉義市，近期市中心啟動指標都更案，帶動新案行情上揚，亦吸引部分北部建商進駐垂楊路、文化夜市一帶，令市區整體房價具支撐力道。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶提醒，近期房市受政策干擾，買氣急速下滑，不管是新案或中古市場，受市場景氣衝擊，接連出現價格鬆動現象，惟部分過去少有市場關注區域，由於房價屬低點，適逢重大建設議題進駐，易有起漲空間。

不過，他也提醒，雖然有產業鏈進駐話題利多，但區域無機能性或剛性需求支撐，面臨市場景氣不穩，仍易有價格波動，若有置產或投資需求，應謹慎評估。

