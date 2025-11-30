雲林戲偶藝術協會「偶很幸福」感恩音樂會 展現長者活力與社區幸福力

雲林戲偶藝術協會「偶很幸福」感恩音樂會，溫馨展現長者活力與社區幸福力。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬∕雲林報導

雲林縣戲偶藝術發展協會為了傳遞感恩與分享的精神，特於周末假期在斗南鎮「偶的家戲偶文創園區」前廣場舉辦《偶很幸福 感恩音樂會》。活動邀請關懷據點學員、社區居民及表演團體共襄盛舉，以音樂、布袋戲與舞蹈展現年度成果，營造溫馨感人的歲末氛圍。

雲林縣戲偶藝術發展協會自一○五年成立以來，致力推廣布袋戲文化與教育傳承，並自一一四年起於斗南鎮僑真里設立社區關懷據點，提供長者健康促進、才藝學習與多元活動。

協會理事長蔡素蘭感謝雲林縣府、斗南鎮公所的長期支持與鼓勵，透過此次音樂會，不僅展現長者學習成果，更希望讓更多人看見據點長輩的活力與生命熱情。

音樂會內容豐富多元，包含太鼓、布袋戲、薩克斯風、二胡、歌唱、啦啦隊表演等節目，展現據點師生多才多藝的一面，同時現場也準備在地特色料理與手作甜點，邀請居民一同感受社區的溫暖與幸福好滋味。

協會執行秘書徐依裟說，「偶很幸福」是場音樂饗宴，更象徵社區居民彼此扶持的精神，期藉活動增進社區情感交流，營造快樂共享氛圍，讓每位參與者都能在音樂與笑聲中感受幸福與感恩，也歡迎六十五歲以上民眾都可免費參加據點所有課程，共同學習與成長。