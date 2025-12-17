雲林打造大北港科技園區 推動農工商科技城、帶動產業全面升級

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶、蘇榮泉／雲林報導】雲林縣政府積極推動「農工商科技城」轉型願景，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）及全球淨零趨勢，依循《雲林縣國土計畫》布局「2030產業發展願景：9+1產業園區」。17日下午，縣府攜手北港鎮公所於北港鎮新街里活動中心舉辦「大北港科技產業園區」地方說明會，由縣長張麗善、建設處長廖政彥、城鄉發展處處長林長造、地政處長葉永星及縣府團隊，與立委張嘉郡、議員黃文祥、北港鎮長蕭美文、雲林縣議會副議長蔡咏锝服務處主任張明連、立法委員丁學忠、張嘉郡虎尾聯合服務處主任陳秀純及地方代表、鄉親面對面交流，說明園區規劃方向與未來發展藍圖。

雲林縣政府與北港鎮公所於北港新街里活動中心舉辦「大北港科技產業園區」地方說明會，說明園區規劃與未來產業效益，打造農工商科技城、帶動北港及大雲林地區產業升級。（圖／記者洪佳伶攝）

縣長張麗善表示，「大北港科技產業園區」是縣府2030產業發展願景的重要基地，園區位於北港都市計畫西南側、鄰近縣道164線，規劃面積約85.6公頃，未來將引進符合ESG精神的科技、食品加工、生技、智慧醫材及精密製造等低污染產業。預估可創造超過3,600個就業機會，年產值達164億元，為北港及大雲林地區注入強勁產業動能。

縣府近年同步強化北港公共建設，包含縣道164線拓寬、特1號道路二期、北港全民運動館、北港轉運站BOT、北港糖廠倉庫修復與地景營造、市地重劃、地下停車場及北港觀光大橋等重大建設，將與產業園區形成完善串聯，打造宜居、宜業、安心樂活的生活環境，吸引青年返鄉就業與創業。

雲林縣政府建設處處長廖政彥指出，「大北港科技產業園區」已於113年12月19日通過雲林縣都市計畫委員會審議，並於114年3月6日報送內政部都市計畫委員會續審中。縣府將持續整合招商資源與投資服務，結合雲林既有農業、生技與食品加工優勢，推動產業升級與永續發展，為大北港地區及雲林縣開啟高值化產業的新篇章。

立委張嘉郡表示，近年來縣政府與北港鎮公所合作密切，積極推動大北港地區發展，尤其是科技產業園區的設立，將為北港子弟創造在地就業機會，讓青年能夠落地生根，對地方發展非常重要；同時，縣長麗善長期關注大北港交通建設，十餘年來持續拓寬164線，目前第一期工程已完成，第二期工程也在規劃中，北港及周邊水林、口湖地區的居民已感受到明顯進步，期待地方發展動能持續推進。

鎮長蕭美文表示，大北港科技產業園區已進入內政部小組審議階段，縣府正積極推動，未來園區完成後，將結合北港朝天宮每年近千萬人次香客人潮，促成「香客變遊客、遊客變產客」，帶動商圈向大北港地區發展；同時，交通建設持續到位，廣福路已打通紓解市區壅塞，164線縣道一期完成、二期推進中，特一號道路也將銜接164線，隨著產業與交通逐步完善，將促進北港產業升級並打開觀光發展廊道。

