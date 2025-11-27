雲林打造電動車創新園區 可創造4000個職缺

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府結合雲林科技大學AI及電動車研發、人才培育量能，規劃建置「斗六智慧電動車創新產業園區」，雲林縣都市計畫委員會審議通過後已送內政部都委會，排定在12月16日審查。雲林縣長張麗善表示，開發完成引入電動車、AI等策略性產業為主軸，預計可創造逾4000個就業機會。斗六智慧電動車創新產業園區位在斗六市側、雲科大周邊地區，面積241公頃，縣府今(27)日邀集雲科大校長張傳育、台灣電動車產業聯盟理事長葉儀皓、立委許宇甄、斗六市長林聖爵等人說明產業園區規劃方向及目前推動進度。張麗善表示，斗六電動車產業園區是結合雲科大在電動車產業研發量能，與電動車產業聯盟產業趨勢與需求，推動雲林產業的創新與發展，朝農工商科技城的方向邁進，進而提供就業機會，讓雲林子弟能留在地方傳宗接代，享受天倫之樂。期待12月16日內都委員會審查能順利推進。張傳育指出，雲科大在教育部經費的支持下，設置有電動車及AI人才培訓基地，在電子系中也成立電動車學程，從人才培育到老師研發成果的落地，雲科大都有很好的規劃，串聯縣府推動的「斗六智慧電動車創新產業園區」開發，有助於把人才留在雲林，也可吸引相關產業鏈進到雲林，創造雲林的繁榮。葉儀皓表示，台灣電動車產業聯盟會選擇坐落在雲科大，就是看重雲科大在電動車實驗室，以及它可以落地的論文，現在再加上產業園區的驗證場域及量產，甚至要輸出到國外去，前景可期。許宇甄說，內都委員會已排定12月16日審查，未來她也會與立委張嘉郡、丁學忠在中央極力推動整個審查進度，依計畫期程在2年內完成審議，順利推動智慧電動車創新產業園區的發展。

