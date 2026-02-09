雲林投入農業智慧轉型 智慧科技守護農業生產 （圖／雲林縣政府提供）

斗六市「和興無花果園」導入雲林縣府「智慧農業創新事業補助計畫」智慧農業設施應用。雲林縣府積極協助農民導入智慧農業技術，透過科技輔助提升農業經營韌性與產業競爭力。

雲林縣長張麗善指出，無花果為高度敏感作物，需充足日照且不能淋雨。過去農民必須全天候待命，以人力手動開關溫室天窗，不僅費時費力，難以即時因應突發天候，農損風險高。雲林縣府於114年度補助斗六「和興無花果園」導入智慧天窗與智慧噴灌系統，結合氣象即時監測、溫濕度感測與遠端控制技術，可依據即時天候自動調整天窗開關與噴灌作業。

「和興無花果園」過去以人力管理時，果品損失率常超過15%，導入智慧系統後，災損已降至5%以下。未來將持續複製成功經驗，推廣至更多作物與場域，讓更多農民受惠，降低災損風險。