雲林拔蘿蔔公益活動 溫馨登場

為推廣公益關懷精神，雲林縣宏宇關懷協會將於一一五年一月四日（日）九時到十三時.在斗六市雲林路三段一零七號（台茂大理石旁農田）舉辦「二零二六一馬當先.拔得菜頭」拔蘿蔔公益活動，邀請民眾走入田間、親近土地，以實際行動支持在地公益。活動由雲林縣宏宇關懷協會主辦縣議員林岳璋服務處協辦，並結合雲林縣特種搜救協會.紅十字會雲林水上救難大隊.國際獅子會、扶輪社及眾多熱心單位共同響應。

此次活動受贈單位為社團法人雲林縣小天使發展協會，期盼透過活動募集資源，協助身心障礙者及其家庭獲得更多支持與照顧。活動方式採自由樂捐參與，每位參加者可採摘十台斤以內的蘿蔔，皆以自由樂捐支持此次公益行動；若採摘超過十台斤，超出部分將依每台斤十元計算，此次活動所得金額將全數捐贈予社團法人雲林縣小天使發展協會。