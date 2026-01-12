雲林拚觀光 目標5000萬人次

雲林縣去年觀光人次突破3200萬，今年新增斗六市膨鼠森林公園（見圖）、太平老街2觀光據點納入交通部觀光人次統計，力拚突破5000萬人次。（張朝欣攝）

雲林縣政府整合產業資源並優化旅遊環境，民國114年觀光人次達3219萬1429人、創縣史新高，今年交通部觀光署審核通過縣府提報的「斗六膨鼠森林公園」及「斗六太平老街及周邊地區」2處觀光遊憩據點，納入人次統計，縣府12日在斗六市公所貼紅榜，宣布將進一步強化城市觀光版圖，期盼今年觀光人次能突破5000萬人。

斗六膨鼠森林公園以親子共融與自然休憩為核心，結合森林綠地景觀與多元遊具設施，包括橡果造型溜滑梯、共融式鞦韆、攀爬與平衡設施、大型沙坑及季節性戲水空間，兼顧不同年齡層遊客需求。

廣告 廣告

斗六太平老街及周邊地區則展現斗六城市發展的歷史脈絡與生活風貌，老街沿線保留傳統街屋型態，其周邊涵蓋斗六圓環、行啟紀念館、雲中街生活聚落等人文節點，並可串聯石榴車站與湖山寺等文化宗教據點。

縣長張麗善表示，縣府團隊剛上任時，雲林觀光人次僅約700多萬人，經過多年來系統性規畫與持續投入，逐步整合旅遊路線、策畫主題活動、優化景點環境並提升服務品質，才累積出今日的成果。

「上半年瘋女神、下半年瘋男神！」副縣長陳璧君提到，觀光人次穩定成長關鍵在於縣府持續推動具節奏感與辨識度的整體觀光策略，上半年聚焦媽祖信仰與宗教文化，下半年則以布袋戲文化為核心，讓一年之中不同檔期的人潮得以接力延續。

觀光處指出，依AI統計數據顯示，2025年1至11月膨鼠森林公園吸引約227萬人次，太平老街更達1650萬人次，合計逾1800萬人次，隨著2處觀光遊憩據點納入交通部觀光人次統計，預期今年雲林縣整體觀光人次有望朝向5000萬人目標邁進。