雲林推幼園生育獎勵勇奪催生成效！ 張麗善籲幸福生寶首選雲林

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府(3)日舉行幼兒園生育獎勵頒獎記者會，張麗善縣長親自表揚10所獲獎園所，宣示縣府全力面對少子化、支持年輕家庭的決心。縣府推動「萬寶龍」催生政策已迎來逾1.1萬名新生兒，此次再以園所競賽方式鼓勵家長與教職員增加生育意願，打造最友善的育兒城市。

雲林頒幼園生育奬勵，張麗善籲年輕家庭幸福生寶選雲林。(記者廖承恩翻攝)

雲林縣在少子化衝擊下，以積極催生政策走出自己的道路。張麗善縣長指出，自縣府啟動「兩年六億催生增產—雲林萬寶龍」後，今年八月即迎來第1萬名龍寶寶，截至11月底累計達1萬1067名，在全國出生人口不斷下滑的情況下，雲林仍能突破心理與社會障礙，成功帶動生育動能。張縣長表示，雲林已不是被動面對人口問題，而是以政策力、配套力和行動力反向推動成長。

此次「公私立幼兒園鼓勵親師生育獎勵計畫」以園所為主體，透過量化的新生兒百分率進行評比，屬全國少見創新制度。園內家長或教職員只要在期程內生產即能累積分數，第三胎以上更採加倍計算，象徵縣府鼓勵多生的明確態度。縣府以新生兒分數除以學生數換算百分率，再依排名發放10萬元到50萬元不等獎勵金，不僅強化園所推廣力，更讓鼓勵生育真正落在家庭日常生活中。

113學年度第一期程共有10所園所獲獎，私立福智幼兒園以最高新生兒百分率奪下首位，獲頒50萬元；第二名乖乖幼兒園獲40萬元；第三名兒皇宮獲30萬元。第四至第六名為聖文、綠野仙棕及宏祐幼兒園，各得20萬元；第七至第九名丹迪、亞歷山大、童心幼兒園，各獲10萬元。公立大埤鄉立幼兒園榮獲第十名，同樣獲10萬元獎金。這份成績代表各園所積極投入催生行列，共同推動雲林育兒環境升級。

雲林縣府舉辦生育獎勵頒獎會 家長攜寶貝熱情參與。(記者廖承恩翻攝)

張麗善縣長特別強調，公立幼兒園的獎金將全數投入教學環境與設備改善；而私立幼兒園則採「設備與人力雙向回饋」，其中一半經費用於教學改善，另一半平均分配給期程內有生育的家長及教職員，以具體行動肯定每一位迎接新生命的家庭。她表示，縣府的支持不只是政策，更是一種陪伴家庭走過養育旅程的力量。

教育處長邱孝文表示，為因應萬寶龍寶寶陸續進入幼教階段，縣府持續鼓勵公私立幼兒園增開幼幼班，並依出生人口彈性調整班級數，確保每一位孩子都能順利入園。社會處副處長陳怡君也指出，縣府同步推動「獎勵擔任居家托育人員補助計畫」與「雲林托育媒合一點通」平台，已成功媒合逾160組家庭；全縣8處托育中心共備有約800名托育名額，有效減輕家長負擔。

雲林縣幼兒教育發展協會理事長曾素端表示，萬寶龍寶寶們將陸續在明年滿兩歲入園，幼教界已全面整備，從空間、人力到教學規劃皆已到位。張麗善縣長強調，雲林縣會持續以公共化、準公共化托育服務、生育補助及育兒津貼作為家庭最穩固的後盾，期盼更多年輕家庭選擇留在雲林、在雲林生寶、在雲林成家，讓「幸福人生」從這裡開始。