雲林推電動車產業園區！年產值衝150億 創4100個就業機會

雲林縣政府推動「斗六智慧電動車創新產業園區」，預計可創造約4100個就業機會，年產值上看150億元。（張朝欣攝）

雲林縣政府為加速實現「農工商科技城」願景，推動「斗六智慧電動車創新產業園區」，結合雲林科技大學與電動車產業，目前已將計畫書圖報送內政部都市計畫委員會審議，縣府27日表示本案以引入「智慧電動車」及「產業AI化」等策略性產業為主軸，預計可創造約4100個就業機會，年產值上看150億元。

「斗六智慧電動車創新產業園區」記者會27日於縣府大禮堂登場，雲科大校長張傳育、台灣電動車產業聯盟理事長葉儀皓、立委許宇甄、雲林縣長張麗善、縣城鄉發展處長林長造等人出席與會，產、官、學共同為雲林產業升級奠定基礎。

張麗善表示，為加速雲林縣朝向「農工商科技城」願景轉型，縣府在全縣規畫九大產業園區科技發展軸帶，「斗六智慧電動車創新產業園區」為其中之一，期待藉由此園區的開發，達到「育才、留才、攬才」目標，為九大產業園區奠定厚實基礎。

張傳育提到，在教育部支持下，雲科大設立電動車產業人才培訓基地，獲得超過1億元補助。同時在AI實驗室的建置與人才養成方面，教育部也持續投入3億多元資源，因此無論是在AI人才養成，或電動車相關實驗室的建置，都是全國最完整、最完善的。

葉儀皓指出，電動車產業聯盟之所以選擇落腳在園區，主要是雲科大的電動車相關實驗室非常完善，不僅是學術研究或論文發表，更擁有能真正落地應用的研發能量。另外，電動車在出廠前，都必須經過嚴謹的驗證流程，園區有能力提供驗證場域。

林長造說，縣府自2021年8月推動「斗六智慧電動車創新產業園區」，即結合雲科大研發量能及電動車產業聯盟的產業趨勢、需求，打造斗六市為智慧生活城，並作為智慧電動車研發測試與生產重鎮，同時將引入AI研發與應用產業，讓斗六成為提升雲林縣整體產業智慧化的創新引擎。

林長造指出，電動車產業園區今年6月30日獲雲林縣都市計畫委員會大會審議通過，目前已將計畫書圖報送內政部都市計畫委員會審議。未來將配合九大產業園區的發展定位，加速周邊產業升級轉型，打造農工並進、永續共榮的雲林縣。

