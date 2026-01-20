雲林提名策略丕變 綠基層錯愕

雲林縣議員張維崢（坐者）20日到民進黨縣黨部填寫「參選意向書」，他強調尊重黨內初選機制，但絕不接受協調。（周麗蘭攝）

民進黨雲林縣黨部原訂自19日起受理鄉鎮市長選舉登記作業，卻臨時透過臉書粉專宣布改採填寫「參選意向書」，由黨內提名機制評估後推出最強人選，引發基層錯愕。現任縣議員張維崢20日表示尊重黨內初選機制，但不接受協調。

民進黨上周進行縣議員選舉登記作業，全縣原定提名18席，最終只有14名登記，比起提名人數還少4人；現任10席議員中，僅5人登記。

鄉鎮市長領表登記原定19日至23日進行，縣黨部19日在臉書粉專貼文「上周結束縣議員登記，據了解有許多現任議員有意轉換跑道。故黨部選對會建議先透過鄉鎮市長的參選意向書，通盤考量議員及鄉鎮市長選情，整體布局，經過黨提名的機制，推出最強的候選人」引起欲登記者錯愕。

雲林縣黨部執行長蔡永富表示，只要有參選意願不限是否民進黨員都可填，縣黨部會向「選對會」建議協調徵召最有實力者，以爭取最大勝利。

一名不願具名的黨員表示，生平第一次遇到這種事，臨時把參選領表登記改為填意願表，對遵守遊戲規則登記的人不公平。

現任議員張維崢今在9名村長及多位鄉代陪同下欲登記參選下屆林內鄉長，得知要提寫參選意向書，他僅表示尊重黨的初選機制，但絕不接受協調。

張維崢曾任8年林內鄉長屆滿，111年換跑道選縣議員當選，他決定年底再回鍋參選鄉長。

雲林縣黨部未公布已繳交意向書的名單，僅表示到20日為止，林內鄉、褒忠都鄉有2人填寫參選意願書，水林鄉、元長鄉、莿桐鄉、斗六市也各有1人繳交。