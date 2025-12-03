雲林擁抱國際！2025年全球高峰會 全台唯一地方政府參加ICF智慧城市論壇

▲李明岳處長參加「少說多做：加速創新」小組會議。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣政府於越南當地時間12月2日由計畫處李明岳處長率隊前往越南胡志明市平陽，參加由胡志明市政府、Becamex和國際智慧城市論壇(Intelligent Community Forum, ICF)共同舉辦之2025全球高峰會論壇。會場來自越南、加拿大、美國、巴西、西班牙、荷蘭及土耳其等多國城市代表及產業先驅同場參與，除由當年度Top7城市代表分享各城市成果外，亦透過小組會議方式，跨領域、跨城市與跨國界，就公共政策、城市經濟及社群參與等面向進行交流與經驗分享。

此次高峰會由ICF共同創辦人John G. Jung與Robert Bell共同主持開幕。Robert Bell在開幕致詞中強調，智慧城市的核心不在於技術本身，而在於如何運用創新思維解決真實的城市問題。John G. Jung則指出，2025年的智慧城市發展已進入「加速實踐」階段，各國城市正從規劃走向具體執行，因此以「智慧升級、投資就緒：越南經濟轉型」作為此屆主題，而越南胡志明市平陽能獲選為2023年全球智慧城市ICF Top1，正是此一發展路徑的代表城市。

我國駐胡志明市辦事處經濟組陳宗裕組長及張毅鋒秘書亦於開幕會場親赴與雲林縣政府代表團會晤，除就胡志明市和平陽相關資訊進行交流外，並協助引介Becamex公司代表與團隊洽談，縣府特此感謝駐胡志明市辦事處的協助，使代表團此行倍感周到與溫暖。

李明岳處長在下午參加「少說多做：加速創新（Talk Less; Implement More: Accelerating Innovation）」小組會議，與來自美國、荷蘭、土耳其等地的城市與產業代表對談。以雲林縣近年政策與具體案例說明，如何以「少說多做」為精神指引，透過創新思維與跨域整合，成功推動地方創生、智慧農業及AI知識模型等計畫，使雲林在地企業、社區、團隊與青年逐步轉化為具有創新活力與自我成長動能的在地生態系統。

李明岳處長分享，雲林是人口約65萬的農業大縣，長期面對城鄉差距擴大與人口外移的挑戰，傳統治理模式已難因應現今快速變動的環境，因此縣府選擇以科技與跨域合作加速行動。他指出，雲林正在建構「AI驅動的社區知識模型」，將多年累積的政策文件、地方計畫與成功案例轉化為AI知識庫，協助公務人員與地方參與者快速完成資料蒐集、企劃草案、利害關係人分析與風險評估，大幅縮短從「規劃」走向「執行」的時間。

在「少說多做」的實踐上，雲林聚焦三個面向：其一是整合產官學資源，打造一站式服務與輔導平台，讓專業團隊結合AI工具，提升地方規劃品質與執行效率；其二是鼓勵重新發掘在地文化、產業與社群能量，讓行動開始於地方真正的聲音；其三是從小案子開始、用可見的改善累積信任，逐步形塑「敢想也敢做」的地方行動文化。

在智慧農業方面，雲林於2024年已獲智慧城市論壇ICF評選為全球七大智慧城市(Top 7)，縣內推動包含智慧溫室、智能禽舍等超過十處的智慧農業場域，吸引國際城市高度關注。並以智慧農業大學培育具技術、品牌與商業思維的現代農民，累積可複製的創新模式。透過智慧農業創新補助計畫，協助青年與農企業導入省時省力智慧化設備。推動雲林良品品牌，共同行銷在地農產，提升國際能見度與信任度。同時與雲林科技大學及虎尾科技大學創新育成中心合作，讓好點子不只停留在企劃書，而是成為在地就業與創新創業的實際機會。最後，結合AI知識系統與農村再生相關計畫，逐步建立長期互信的社區生態系，讓企業、社區與青年構想持續落地，展現地方治理的韌性與創新力。

針對主持人提問：「面對政治週期與領導者更迭的變化，如何確保專案或價值得以延續？」李明岳處長強調，關鍵在於讓專案不依附於個別人物，而是扎根於地方生態系與知識系統。雲林透過「賦能企業、賦能社區、賦能人民」，培力在地企業、社區、團隊與青年投入長期發展，同步建置跨部門資料庫與在地知識主權AI系統，讓經驗得以被保存、傳承與放大。他表示，雲林推動的「城市GPT」與「YUNLIN GPT」，不只是資訊系統，而將成為如同道路、自來水與網路一般的治理基礎建設，在高齡友善、公共健康預警、農業數據分析與災害風險管理等面向，為地方創新提供持續的行動引擎。而雲林正以具體行動與來自全球的智慧城市建立實質交流網絡，期盼將雲林的在地價值推向國際，為未來國際合作開啟新頁。

此次高峰會匯聚2025年ICF7大智慧城市代表，包括巴西Assai、土耳其布爾薩、加拿大達勒姆區、美國費爾菲爾德、美國希里亞德、加拿大金斯頓及西班牙拉斯羅薩斯。這些城市雖規模背景各異，但都致力透過創新創造競爭力與提升社會福祉。

其中，土耳其布爾薩(Bursa)大都會市政府展示智慧城市成果，它曾是鄂圖曼帝國首都與絲路終點，如今擁有逾320萬人口與強大製造業，是土耳其智慧城市與綠色轉型的重要實驗場，包括5G建設、AI交通管理、綠色開放資料平台及創新育成中心。市府以「微笑吧，你在布爾薩(Smile, you are in Bursa)」為城市願景打造「微笑的城市、微笑的未來」，實地走訪全市、直接回應超過 4,800 件市民需求，讓智慧城市不只是一堆系統，而是能被居民真實感受到的關心，並榮登2025年ICF七大智慧城市。