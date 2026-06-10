雲林攜手台北推廣台灣豬 蔣萬安以「雲林外孫」身分站台

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蔣萬安表示，自己是以「台北市長」及「雲林外孫」的雙重身分出席，未來北市將全力支持雲林在地優質農漁產品，讓更多高品質的食材進入台北市民的餐桌。(記者孫唯容攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕推廣在地優質農產品，雲林縣政府攜手肉品大廠和榮意、錢都日式涮涮鍋，今(10)日由縣長張麗善與台北市長蔣萬安共同為雲林豬肉站台，邀請民眾品嚐鮮美的在地農產品。蔣萬安打趣表示，自己是以「台北市長」及「雲林外孫」的雙重身分出席，未來北市將全力支持雲林在地優質農漁產品，讓更多高品質的食材進入台北市民的餐桌。

蔣萬安指出，台北市目前正推動國中小營養午餐免費政策，為了守護學童健康，他上個月特別前往雲林虎尾鎮及口湖鄉實地考察，深入了解食材從產地到餐桌的每一個環節。考察期間口湖鄉親的一句「來口湖，有口福」，深刻道出雲林作為「台灣糧倉」的重要地位。

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蔣萬安說，雲林農畜產品一直以來在台灣扮演關鍵角色，這次能見證雲林優質豬肉與知名火鍋品牌「錢都」合作，讓台北市民能吃到品質無可挑剔的台灣豬肉，感到非常有意義。

蔣萬安也透露，母親從小就住在虎尾，因此他是雲林的外孫。台北市與雲林縣不只是緊密的合作夥伴，更像是一家人，他與張麗善縣長更是情同姐弟。未來台北市將全力支持雲林在地優質農漁產品，讓更多高品質的食材進入台北市民的餐桌。

針對合作計畫將雲林「和榮意」生產的優質豬肉引進全台錢都火鍋門市。蔣萬安表示，雲林農漁產品代表的是高品質與嚴格把關，希望透過餐飲龍頭的影響力，讓更多人認識台灣豬肉的美味。

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