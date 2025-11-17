雲林攜手環境部 尾氣遙測柴油車抓汙染

柴油車行經國道1號斗南地磅站，透過這台尾氣排煙遙測系統，利用紫外光、紅外光的光譜原理，針對行進中車輛進行尾氣檢測，再結合車牌辨識快速掌握那些柴油車輛排放異常。

雲林縣環保局空噪科長鄧雅謓說明，「取得柴油車5442輛及汽油車256輛有效數據，初步分析共有133輛的柴油車、1輛汽油車有污染之虞，那後續環保局這邊將會依程序辦理通知到檢。」

環保局表示，10月中旬首次與環境部合作，進行連續56小時車輛尾氣排煙遙測，到檢者若經查獲拆除或改裝未認證防制設備，將依《空污法》處1500元以上、6萬元以下罰鍰。

另外近期正值雲林2期稻採收期，轄區稻作面積超過1萬頃，為維護空氣品質針對露天燃燒會加強取締。

雲林農民王女士表示，「稻草可以賣我們就賣人，像隔壁這些就是要賣人，會有人買。」

雲林農民就說，過去稻草因為沒人收購，大部分農民採收後為了方便處理都直接焚燒，但近年已減少焚燒情況。對此雲林縣環保局表示，今（2025）年露天燃燒累計開罰50件、總處分金額35萬元以上，呼籲農民不要隨意焚燒稻草以免受罰。

