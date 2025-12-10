雲林攜手虎尾台全診所 守護弱勢兒童視力健康

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣政府與虎尾台全聯合診所攜手關懷弱勢學童視力健康，10日前往虎尾「孤挺花關懷協會」辦理免費視力檢查與眼鏡驗配活動。此次服務納入小衛星計畫與臺灣夢計畫，近90名弱勢家庭兒童參與，縣府期望透過專業資源，讓孩子能在成長過程中獲得完善的視力照護。

雲林縣政府攜手虎尾台全聯合診所守護小衛星計畫與臺灣夢計畫之兒童視力健康。（圖／記者蘇榮泉攝）



社會處長林文志表示，此次由虎尾台全聯合診所眼科醫師與視光團隊提供視力檢查、電腦驗光、醫師問診評估等完整流程，並依照學童視力狀況給予治療建議，同時進行現場眼鏡驗配，協助挑選合適鏡框與鏡片。這項服務對學習與日常生活影響深遠，為弱勢兒童再添一層健康保障。

廣告 廣告

由虎尾台全聯合診所眼科醫師與視光團隊提供視力檢查、電腦驗光、醫師問診評估等完整流程。（圖／記者蘇榮泉攝）

眼科醫師王聖文指出，近年兒童近視比例攀升，弱勢家庭因醫療資源不足，往往缺乏定期視力檢查機會，使近視惡化速度更快，甚至造成高度近視風險。他表示，此次公益行動不僅著重於當下服務，更希望透過提前介入，讓孩子們能及早發現問題，降低未來視力受損的風險。

社會處長林文志感謝虎尾台全聯合診所眼科醫師與視光團隊，讓小衛星計畫與臺灣夢計畫的學生能獲得更多支持，共同打造視覺環境。（圖／記者蘇榮泉攝）

虎尾台全聯合診所11月遷至新院區後，整合家醫、新陳代謝、神經內科、眼科、復健科等專業團隊，提供更完善診療服務。診所表示，未來將持續與縣府與在地團體協力，投入更多社區公益行動，深耕地方健康照護。

由虎尾台全聯合診所眼科醫師與視光團隊提供視力檢查、電腦驗光、醫師問診評估等完整流程。（圖／記者蘇榮泉攝）

雲林縣政府感謝台全醫療體系長期支持兒童視力照護，並強調未來將持續整合醫療資源，擴大弱勢兒童視力關懷服務，讓小衛星計畫與臺灣夢計畫的學生能獲得更多支持，共同打造更清晰、更健康的視覺環境。

依照學童視力狀況給予治療建議，同時進行現場眼鏡驗配，協助挑選合適鏡框與鏡片。（圖／記者蘇榮泉攝）

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！