雲林改造地方髒亂點 融入環保、生態打造觀光景點

環保志工將回收木棧板分切，以長短不一的木板組合成環保耶誕樹，還有另一旁邊的環保樹也是使用廢棄寶特瓶當素材，就放置在西螺森活武術園區吸引不少民眾來參觀。

西螺森活武術園區環保志工林先生表示，「現在資源回收真的很重要，然後因為垃圾不斷累積，很多時候不會消化太多。我們就利用木板方式，配合最近聖誕節，改造起來做一棵聖誕樹。」

雲林民眾認為，「這樣其實讓孩子透過這樣一個活動參訪，能夠把正確觀念宣導到社區每個角落，讓大家一起愛護地球。」

雲林縣環保局表示，西螺森活武樹園區位在濁水溪旁原本是堆置廢棄物、雜草叢生髒亂點，這幾年經環保局融入環保、生態、地方七崁武術文化等改造，現在已成為地方休閒觀光景點，也是空品淨化區。

雲林縣環保局局長張喬維回應，「以前大家知道這邊是個髒亂點，雲林縣可能以前早期有些工地，外面都灰塵土壤髒污部分。那我們這次跟雲林縣所有這些營造商，我們一起合作、一起愛護整個環境，所以他們也認養道路，也認養一些空品淨化區。」

環保局就說，雲林縣空氣品質淨化區已累積73處，種植喬木超過1萬3000多株。位在西螺大橋旁的森活武樹園區，平時靠著西螺七崁武術環保志工定期保養整理，從112年開放吸引超過3萬6000人參訪，也吸引不少機關、協會來造訪學習。

