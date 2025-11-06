雲林政壇世代交替 前議長沈宗隆將交棒兒子沈昱霆

九合一選舉明年11月投票，前雲林縣議會議沈宗隆（左）擬交棒給留學加拿大歸國的兒子沈昱霆（右）。（沈宗隆提供）

九合一選舉將於明年11月底登場，雲林縣43席議員中，目前明確宣布交棒的僅前議長沈宗隆，將由29歲、留學加拿大的兒子沈昱霆接棒。另第四選區議員楊國寬去年因中風將服務棒子交給兒子楊君偉，楊君偉表現積極，屢獲鄉親肯定與勸進，被看好「更上層樓」。

現年66歲的沈宗隆，曾擔任雲林縣議會議長9年，102年10月請辭。他歷任土庫鎮長、鎮代會主席、6屆縣議員，是雲林政壇生命力強、人脈深厚的重量級人物。

仍具議員身分的沈宗隆，宣布請辭議長時即表示將交棒給兒子沈昱霆。29歲的沈昱霆畢業於加拿大西門菲莎大學（SFU）企管暨行銷學系，返台後曾在民間企業任職，也曾於基金會擔任英文志工教師，後轉跑道歷任立委丁學忠辦公室助理、立法院長韓國瑜助理，目前擔任父親的特助，各類婚喪喜慶場合幾乎都可見他的身影。

談起「跑攤」生活，沈昱霆坦言自己性格較慢熱，初期確實有些害羞，但台語愈講愈流利，就更能自在應對。他說，不當成工作而是交流，就更輕鬆了，從煮飯、菜價到旅遊景點都能聊，很多人更愛聊他父親的從政點滴，他自己也會談運動、興趣，打開話匣子。

沈宗隆友人形容沈昱霆「幽默、個性善良、有服務熱忱」，看好他接棒父親的政治路。

另位已暖身1年的新生代是楊君偉，自父親楊國寬中風後，扛起出席大小活動的任務，已成地方場合的熟面孔，地方人士形容他「老實、可靠」，紛紛勸進他明年投入議員選戰。

此外，明年雲林縣將首度新增原住民議員席次，第五選區議員蔡永富之子蔡嘉峻傳出有意參選。第一選區議員王又民之子王浚毅、第四選區議員鄭玲惠之女王裔迪也在地方活動中活躍，但是否參選仍未確定。

