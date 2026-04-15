雲林故事館推素人繪本創作 以在地素材呈現社區樣貌

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原本廢棄的廚餘桶經過開洞設計，將生廚餘集中在內部增設的管子，再透過一旁小洞將養分送往堆肥土提供盆栽生長，目前高二學生詹子寗以這樣的素材創造繪本故事，希望分享給更多人知道。

《彼方一座宅》繪本故事作者詹子寗表示，「繪本可以在小朋友心中種下很棒理念種子，我希望可以將永續種子透過繪本轉印方式，讓更多人很親切接觸它。」

還有小時候去外婆家都會看到蚵產業的李佳運，將雲林口湖養蚵生態故事畫了下來，希望讓更多人知道雲林漁村生態，這些創作都是素人透過雲林故事館的培訓，以雲林人事物繪本創作，希望讓更多人看到雲林多元社會樣貌。

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雲林故事館協會專案主持人劉珮儀說道，「整個繪本培訓會有專業指導老師進行文本指導跟繪畫創作，今年度有進階班跟初階班，透過老師專業指導跟陪伴才有這麼豐碩作品。」

雲縣府文化觀光處處長謝明璇解釋，「團隊從2008年一直到現在，已經創作超過140多本繪本，也培育出400多位作者，土地故事非常有溫度及多樣樣貌。」

文觀處表示，今（2026）年所發表的7本繪本，涵蓋宗教信仰、沿海漁村生活、農村記憶及個人生命故事等，接下來將透過騎著單車到學校、社區分享地方故事，讓更多人看見在地的生活脈絡與文化內涵。

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