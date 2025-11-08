雲林救難協會結合村里力量 關心長輩造冊行動 打造最有溫度的水林鄉
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】為在立冬時節送上溫暖關懷，雲林縣救難協會於11月7日晚間在水林鄉溪墘村湖仔內北玄宮舉辦「炒米粉地方關懷餐會」，以熱騰騰的米粉香氣凝聚社區力量，號召全鄉24村村長、發展協會及村民齊聚一堂，共同推動「關懷長輩造冊行動」，攜手守護獨居與失智長者，讓溫情遍布鄉里。
此次活動由雲林縣救難協會主辦，北港分局水林分駐所協辦，邀集地方各界共同參與。現場席開多桌，社區居民熱烈響應，氣氛溫馨熱鬧。活動同時邀請水林分駐所進行反詐騙宣導，提醒長者防範電話與投資詐騙；並由水林鄉民代表會代表陳文正說明長照與福利資源，讓長輩了解政府各項服務管道與申請方式，期望形成「社區守護網」，讓每位長輩都不再孤單。
多位地方貴賓亦蒞臨共襄盛舉，包括水林鄉各村村長、調解委員會主席余國𡈼、副議長蔡詠鍀服務處主任張明連、雲林縣救難協會多位中隊長及社區理事長等人。與會貴賓除表達對長者的祝福，也肯定救難協會長期投入地方服務的努力。
水林鄉代表會代表陳文正表示，長年走訪鄉內各角落，深刻感受到長輩的需求。他指出，未來將持續推動長照政策與智慧手環等科技照護措施，強化長者安全守護，同時讓家屬更安心。
雲林縣救難協會第三中隊長林俊清則強調，只要接獲通報，協會會立即整備人員、啟動協尋機制，「每一位隊員都把長輩當作家人，盡全力守護社區安全」，展現志工團體的無私奉獻精神。
當天正值立冬，象徵溫暖與團聚的節氣。救難協會特別以炒米粉為媒介，傳遞人情味與關懷能量，結合村里、警政與公部門的力量，讓愛心成為守護長者最堅實的力量。透過這場餐會，不僅溫暖了長輩的胃，更溫暖了整個社區的心，展現水林鄉「最有溫度的幸福鄉鎮」風貌。
